Galeria Karstadt Kaufhof: Jetzt ist es offiziell! Drastische Änderung kommt

Der Chef von Galeria Karstadt Kaufhof hatte es bereits angekündigt (DER WESTEN berichtete) und nun steht es endgültig fest!

Das Konzern plane jetzt einen absoluten Neustart. Den Namen Galeria Karstadt Kaufhof wird es nicht mehr geben und auch das Logo wird geändert.

Galeria Karstadt Kaufhof: Unternehmen gibt drastische Änderung bekannt

In einem Brief an die Mitarbeiter gab Konzernchef Miguel Müllenbach bekannt: Die Traditionsnamen Karstadt und Kaufhof werden bald gestrichen. Künftig heißt das Unternehmen nur noch Galeria. Ab Oktober dann auch noch mit einem neuen Logo.

„Mit unserem neuen Logo wollen wir zeigen, dass wir jetzt ein Unternehmen sind. Keine Frage: Wir sind und bleiben stolz auf unsere Herkunft. Aber wir sind auch stolz darauf, was wir seit Januar 2020 zusammen geschafft haben“, heißt es in dem Brief an die 18.000 Angestellten.

Circa 600 Millionen Euro will der Konzern in den kommenden Jahren für den Umbau ausgeben. Die 131 Warenhäuser sollen modernisiert werden, aber auch am Online-Shop, an der IT und der Logistik soll gearbeitet werden.

Galeria Karstadt Kaufhof: Neuer Name und neues Logo

Anschließend werden die Kaufhäuser mit dem neuen Logo ausgestattet, wie Müllenbach in dem Mitarbeiterbrief ankündigt. „Bei der Eröffnung der Showcase Filialen am 27. Oktober wird das Logo erstmals offiziell zum Einsatz kommen. Wir werden danach schrittweise Häuser in ganz Deutschland umbauen und im Zuge dessen auch mit dem neuen Logo ausstatten.“

Ob das Folgen haben könnte? Verdi-Handelsexperte Orhan Akman ist von der Änderung jedenfalls nicht so überzeugt. „Beim Thema Marke ist Fingerspitzengefühl notwendig“, erklärt er gegenüber der „WAZ“. „Die Namen Karstadt und Kaufhof sind überaus bekannt und haben einen guten Ruf.“

Das Logo von Galeria. Deutschlands größte Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will künftig mit neuen Logo unter dem Namen Galeria um Kunden werben. Foto: picture alliance/dpa/GALERIA Karstadt Kaufhof

Das neue Logo besteht aus einem kleinen „g“ und wird von drei Halbkreisen umringt. Darunter steht nur noch „Galeria“. Müllenbach erklärt: „Das Logo vereine Anspruch, Geschmack und Wertigkeit.“ Es solle „auch symbolisieren, dass wir unseren Kundinnen und Kunden die schönen Dinge des Lebens anbeiten. (oa)