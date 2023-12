Essener geht mit Enkel über die Straße und fällt vom Glauben ab: „Arrogant und respektlos“

Ein Essener ist kurz nach den Weihnachtsfeiertagen mit seinem Enkel über die Straße gelaufen – doch was er da zu Gesicht bekam, ließ ihm vom Glauben abfallen. Als „arrogant und respektlos“ beschreibt er sein Erlebnis.

Aber was hat den Mann so auf die Palme gebracht hat?

Essener versteht dieses ignorante Verhalten nicht

Der Essener teilte in der Facebookgruppe: „Wenn du in Kettwig aufgewachsen bist, dann…“ ein Video. In dem Video ist der Seitenstreifen eines Bürgersteigs zu sehen, auf dem benutzte Hundekotbeutel herumliegen. Dann geht der Mann mit seiner Kamera den Bürgersteig etwas weiter und filmt weitere Hundekotbeutel in einer Parkbucht neben einem Auto.

+++ Essen: Tödliches Unglück ++ Zugstrecke zwischenzeitlich gesperrt +++

Der Essener ist überzeugt, dass die überwiegende Anzahl der Hundehalter darauf achten würde, die Hinterlassenschaften von ihren Hunden nicht auf den Bürgersteigen oder Spielweisen liegen zu lassen. Aber leider würde es eben auch schwarze Schafe geben.

Hunde-Kot-Problem in Essener Straße

Diese „Ignoranten“ gehen laut dem Essener besonders gerne mit ihren Hunden im Bereich der Neckarstraße, Ecke Kocherstraße in Kettwig spazieren. Hier sollen Bürgersteige und Wiesen regelmäßig mit großen und kleinen Hundehaufen verschmutzt sein. Besonders schlimm für den Essener: „Vor kurzem ist mein vierjähriges Enkelkind im Dunklen in einen Hundehaufen getreten, der größer als ihr Fuß war.“

Er verstehe die „Hundeführer-Spezialisten“ nicht, die es gerade noch hinbekommen würden, den frisch gelegten Hundehaufen in die Tüte zu bekommen, aber diesen dann auf den Gehweg oder die Büsche werfen. „Häufig kann man diese Tüten auch hängend in Tüten bewundern. Ich glaube, in diesen Fällen ist das Gehirn am Ende der Hundeleine größer“, schimpft der Essener.

Das könnte dich auch interessieren:

Der Mann stellt klar, dass er nichts gegen Hunde und Hundehalter hat. Er würde Hunde auch gerne mögen: „Aber diesen arroganten und respektlosen Haltern sollte man es immer wieder deutlich sagen, was sie für Pannemänner sind!“