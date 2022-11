Essen: Mann protestiert gegen Katar-WM – doch der Vermieter grätscht dazwischen

Er ist der Fahnenkönig von Essen-Altendorf. Seit dem Sommermärchen 2006 schmückt Achim Klimmeck zu Europa- und Weltmeisterschaften die Rullichstraße mit hunderten Fahnen. Doch in diesem Jahr ist alles anders.

Denn mit dem Austragungsort ist der Rentner aus Essen so gar nicht einverstanden. Statt einem fröhlichen Flaggenmeer befestigte Klimmeck in diesem Jahr eine Protestbotschaft an seinem Mietshaus in Altendorf. Doch damit ist die städtische Wohnungsbaugesellschaft Allbau überhaupt nicht einverstanden, berichtet die „WAZ“. Der Essener ist erbost.

Essen: Protest gegen WM 2022 im Katar verboten

Zahlreiche Deutschland-Fahnen ließ der glühende Fußball-Fan in diesem Jahr mit weißer Farbe bedrucken, um seinem Protest gegen den Austragungsort der WM 2022 Ausdruck zu verleihen. Diese Botschaften fixierte er mit Drahtseilen an der Hausfassade:

„Protest“, „Streik“, „Boykott“ – „Geld regiert die Welt, der Pate von der Fifa muss es wissen, Tote zählen nicht“

„Winter Fußball Turnier in Katar – Na und! – Scheiß drauf“

„Menschenrechte, moderne Sklaverei – Ihr spielt in Stadien der Toten“

Ein Dorn im Auge des Vermieters. Die Allbau ordnete an, dass der Mieter seine Konstruktion wieder abhängen müsse. Aus welchem Grund Allbau gegen den Protest vorgeht, kannst du hier bei der „WAZ“ nachlesen.

Essen: Fahnen-König Achim Klimmeck muss seine Flaggen in diesem Jahr wieder abhängen. (Archivbild) Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

WM-Protest in Essen: „Keine Meinungsfreiheit in Deutschland?

Aus Sorge vor finanziellen Folgen kündigte der Essener an, die Banner abzunehmen. Allerdings unter Protest. Denn Klimmeck kann den Allbau-Standpunkt nicht nachvollziehen: „Gilt in Deutschland keine Meinungsfreiheit mehr?“, fragt er.Mit seiner Haltung zur WM im Katar steht der Essener bei weitem nicht alleine da. Weltweit rufen Fans zum Boykott der Weltmeisterschaft auf.

Erst am Wochenende protestierte die aktive Fan-Szene in den deutschen Fußballstation mit zahlreichen Anti-Katar-Bannern gegen den Austragungsort. Fans und Menschenrechtsorganisationen prangern die Missachtung von Menschenrechten im Katar an. Bei den Bauarbeiten der Fußball-Stadien sollen laut Experten mehr als 15.000 Menschen gestorben sein. Zahlreiche Recherchen belegen, dass es bei der Vergabe des Turniers an den Wüstenstaat zu erheblichen Korruptionsvorfällen gekommen war. Zudem wird die Nachhaltigkeit des Turniers wegen der klimatisierten Stadien in der Wüste scharf kritisiert.