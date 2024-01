Essen: Heftiger Unfall ++ Person verletzt ++ Straße wieder freigegeben

Am Montagmittag (29. Januar) kam es in Essen-Werden zu einem heftigen Unfall. Auf der Höhe der Von-Schirp-Straße liegt ein Auto auf der Seite. Polizei und Feuerwehr waren vor Ort.

Der Einsatz war nicht ganz einfach, denn der Fahrer war zunächst in seinem Wagen gefangen. Die Ruhrtalstraße musste für den Dauer des Einsatzes in beide Richtungen gesperrt werden.

Essen: Person in Wagen eingeklemmt – Straße gesperrt

Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 12 Uhr. Als die Feuerwehr als erstes eintraf, lag der Audi-SUV auf der Seite. Kollidierte zuvor offenbar mit einem anderen geparkten Wagen. Der 82-jährige Fahrer war im Auto eingeschlossen, jedoch zum Glück nicht eingeklemmt. Die Einsatzkräfte leiteten umgehend Maßnahmen zur Befreiung ein. Damit das Fahrzeug währenddessen nicht umkippen konnte, wurde es stabilisiert.

Ein Notarzt verschaffte sich zunächst einen Überblick über die gesundheitliche Lage des Insassen. Kurz darauf konnte der in seinem Anschnallgurt hängende Fahrer befreit werden. Nach aktuellem Erkenntnisstand der Polizei war sonst niemand an dem Crash beteiligt. „Hierzu wurde der Patient immobilisiert und anschließend über das Heck des Fahrzeugs ins Freie gerettet, wo er dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung übergeben wurde“, heißt es in der Pressemitteilung der Feuerwehr Essen.

Essen Unfall: Umgekippter SUV. Foto: Feuerwehr Essen

Der 82-Jährige ist leicht verletzte und kam zur weiteren Untersuchung in ein Essener Krankenhaus. Kann die Klinik jedoch voraussichtlich noch am selben Tag wieder verlassen.

Die Ruhrtalstraße blieb für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Gegen kurz nach 13 Uhr konnte die Polizei die Straßensperrung wieder aufheben. Wie es genau zu dem Fall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.