Essen: Überraschung beim Weihnachtsmarkt Steele – SIE stehen plötzlich doch auf der Bühne

Vielen Fans war bereits Angst und Bange! Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele hatte ein großes Programm mit namhaften Stargästen angekündigt. Doch ein Act schien in den letzten Tagen plötzlich fraglich zu sein.

Die Rede ist von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack. Bis vor wenigen Tagen waren sie noch ein Ehepaar – doch am Samstag (12. November) gaben die beiden ihre Trennung bekannt. Doch laut Programmheft des Steeler Weihnachtsmarkets sollen die beiden am Samstag (19. November) in Essen auf der Bühne stehen!

Essen: Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack auf dem Weihnachtsmarkt

Und offenbar werden sie das auch. „Musik schafft das, was Liebe manchmal nicht kann. Sie bleibt“, schreibt Anna-Carina Woitschak auf Instagram – und verkündet: „Am Samstag werden wir gemeinsam in Dinslaken und Essen-Steele auf der Bühne stehen und freuen uns auf Euch!“

Weitere Gäste auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele:

Olaf Henning

Volker Rosin

Anna-Maria Zimmermann

Isa Glücklich

Es sieht so aus, als sei das Paar im Guten auseinander gegangen und kann am Wochenende wie geplant gemeinsam zum Mikrofon greifen. Zuerst geht es gegen 18 Uhr nach Dinslaken auf den Weihnachtsmarkt. Dort stehen Mross und Woitschak am Neutorplatz auf der Bühne. Anschließend kommen die beiden dann aber auch wie geplant nach Essen.

Essen: Auftritt des Ex-Ehepaares findet statt

Das Essener Weihnachtsmarkt-Konzert des Ex-Ehepaares soll am Samstag (19. November) um 20 Uhr am Kaiser-Otto-Platz in Essen-Steele stattfinden. Der Eintritt ist frei, wie Anna-Carina Woitschak auf Instagram mitteilt.

Die Fans können also aufatmen und sich auf einen berührenden Auftritt freuen.

Der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele dauert vom 3. November bis zum 30. Dezember 2022.