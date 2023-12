Weihnachtsmärkte in NRW: Weiter Lust auf Glühwein? Diese Märkte haben auch nach dem Fest geöffnet

Die Weihnachtsmarkt-Saison geht auf die Zielgeraden. Seit Wochen herrscht Hochbetrieb an den Buden in ganz NRW. Ob Glühwein, gebrannte Mandeln oder besondere Weihnachtsgeschenke: Auf den Weihnachtsmärkten in NRW kommen alle auf ihre Kosten – und das auch nach den Feiertagen.

Denn viele Weihnachtsmärkte in NRW gehen zwischen den Jahren in die Verlängerung. Ein Event beginnt sogar erst am 2. Weihnachtstag. Der Rekord für den längsten Weihnachtsmarkt geht ins Ruhrgebiet.

Weihnachtsmarkt in NRW gehen in die Verlängerung

Ob Bochum, Essen, Mülheim oder am Centro Oberhausen: Viele Weihnachtsmärkte in NRW ziehen am Samstag (23. Dezember) einen Schlussstrich unter die Saison. Andere, wie der Dortmunder Weihnachtsmarkt öffnen sogar an Heiligabend (11 bis 14 Uhr) und legen nur am 1. Weihnachtstag eine Pause ein, bevor es am 2. Weihnachtstag weiter geht.

Auch interessant: Beliebtester Weihnachtsmarkt Deutschlands ist in NRW – noch vor Berlin und Frankfurt

Bis Samstag (30. Dezember) geht der Spaß dann vielerorts weiter, auf manchen Weihnachtsmärkten auch an Silvester. In vier Städten geht es sogar im neuen Jahr weiter.

Bis wann die Weihnachtsmärkte in NRW noch geöffnet haben:

Bad Münstereifel: 31. Dezember

Bad Salzuflen: 30. Dezember

Bielefeld: 30. Dezember

Dortmund: 30. Dezember

Dortmund (Lichtermarkt im Fredenbaumpark): 7. Januar

Dülmen 7. Januar

Düren: 31. Dezember

Düsseldorf: 30. Dezember

Duisburg: 30. Dezember

Essen Steele: 30. Dezember

Gütersloh: 30. Dezember

Haan: 31. Dezember

Hagen: 30. Dezember

Herne (Cranger Weihnachtszauber): 30. Dezember

Köln (Heimat der Heinzel): 7. Januar

Köln (Neujahrsmarkt am Hafen): 8. Januar

Monheim: 7. Januar

Stolberg: 31. Dezember

Wuppertal (Laurentiusplatz): 31. Dezember

Mit dem Kölner Neujahrsmarkt endet die Saison

So hängen Düren, Köln, Dortmund und Monheim noch eine Woche im neuen Jahr dran. Mit dem Neujahrsmarkt in Köln endet dann am 8. Januar auch das letzte Event. Weil der Markt am Kölner Hafen allerdings erst am 2. Weihnachtstag beginnt, hat er keine Chance auf den Rekord als längster Weihnachtsmarkt in NRW.

Mehr Themen:

Der geht nach Essen. Denn der Steeler Weihnachtsmarkt ist nicht nur traditionell der frühe Vogel in NRW (Beginn am 2. November), sondern hat auch noch die längste Zeit geöffnet. Die Essener kommen hier noch bis zum 30. Dezember in den Genuss der weihnachtlichen Leckereien. Die besinnliche Zeit hört nach den Feiertagen in NRW also noch lange nicht auf.