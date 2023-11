Weihnachtsmarkt Steele: Star-Auflauf in Essen – Menschenmassen drängeln sich zwischen die Buden

Weihnachten steht vor der Tür und natürlich öffnen auch schon die ersten Weihnachtsmärkte. Als einer der ersten in ganz Deutschland überhaupt ist der Weihnachtsmarkt in Essen-Steele seit einigen Tagen geöffnet. Bis zum 30. Dezember wartet auf die Besucher ein buntes Programm.

Schon zu Beginn durften sich die Menschen in Essen-Steele über einige Stars freuen. Weitere werden in den kommenden Wochen auf dem Weihnachtsmarkt folgen.

Weihnachtsmarkt Steele: Star-Auflauf in Essen

Den Auftakt auf dem Weihnachtsmarkt in Essen-Steele machten das ehemalige Paar Anna-Carina Woitschak und Stefan Mross – allerdings auf getrennten Bühnen. Danny & The Chicks heizten das Publikum zudem zu Beginn ein.

Seit dem 2. November stehen 100 Hütten bereit. Es gibt neben Reibeplätzchen, Glühwein und Rotkohl auch Lederwaren und Wechselhütten. Zudem gibt es auf dem Weihnachtsmarkt ein kulinarisches Angebot aus Amerika, das unsere DER WESTEN-Reporterin ausprobiert hat. Hier kannst du mehr darüber erfahren.

Was ebenfalls neu ist, ist das Comedyprogramm. Hans-Hermann Thielke trat bereits am 6. November auf. Ausbilder Schmidt (9. November) und Ingo Oschmann (14. Dezember) werden das Publikum in nächster Zeit zum Lachen bringen. Karten dafür gibt es zum Preis von 20 Euro unter almenrausch.ruhr. An jedem Freitag und Samstag gibt es zudem die Almrauschparty mit DJ. Los geht’s hier ab 19 Uhr.

Menschenmassen zwischen den Buden

Wer ebenfalls auf dem Weihnachtsmarkt in Steele nicht fehlen darf, ist Olaf Henning. Er tritt genauso auf wie Sonja Liebig. Sie steht am Samstag, 11. November, 19.30 Uhr auf der Bühne. Ein besonderes Highlight findet am 6. Dezember statt. Denn passend zum Nikolaustag landet um 15 Uhr ein Nikolaus mit dem Helikopter auf dem Gelände des Steeler Freibades.

Anschließend führt ein Nikolausumzug mit Pferdekutsche zur Hauptbühne auf dem Kaiser-Otto-Platz, wo Kinder dann Gedichte und Lieder auf der Bühne vortragen werden.

Von Montag bis Samstag ist der Weihnachtsmarkt ab 11 Uhr bis 20 Uhr geöffnet. Sonntags dürfen die Besucher sich ab 13 Uhr bis 20 Uhr auf Glühwein freuen. Am Totensonntag (26. November) bleibt er geschlossen.