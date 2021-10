Essen: Spaziergänger entdecken Leiche in der Ruhr ++ Polizei ermittelt

Essen. Erschreckender Fund am Ruhrufer in Essen!

Spaziergänger an der Konrad-Adenauer-Brücke in Essen-Rellinghausen entdeckten am Dienstagabend einen leblosen Körper in der Ruhr. Jetzt ermittelt die Polizei.

Essen: Wasserleiche in Ruhr gefunden ++ Polizei ermittelt

Wie eine Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN mitteilte, erhielten die Beamten gegen 19.30 Uhr einen Notruf der Passanten, die die Wasserleiche entdeckt hatten.

Anschließend begab sich die Polizei sofort nach Rellinghausen, auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Feuerwehr unterstützte dein Einsatz zudem mit zwei Booten. In Höhe „Fährhaus Rote Mühle“ konnten die Rettungskräfte die Leiche schließlich bergen.

Wie die Polizei unserer Redaktion mitteilte, sei bisher nur bekannt, dass es sich bei dem Verstorbenen um einen Mann handelt. Weitere Details zu seiner Identität seien noch Gegenstand der Ermittlungen. Eine Obduktion sei bereits geplant. (at)