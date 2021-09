Essen: Leiche aus Ruhr geborgen! ++ Identität unklar ++ Ermittlungen laufen

Essen. Schockierender Fund in Essen-Steele!

Aus der Ruhr wurde am Sonntagmittag eine Wasserleiche geborgen. Das bestätigte die Polizei Essen im Gespräch mit DER WESTEN. Die Leiche sei gegen 12.00 Uhr entdeckt worden.

Die Ermittlungen im Falle der unbekannten Wasserleiche in Essen laufen noch. (Symbolbild) Foto: picture alliance/dpa/Citynewstv | -

Essen: Wasserleiche aus Ruhr in Steele geborgen

Der Leichnam wurde in einer Filteranlage eines Kanuclubs an der Westfalenstraße in Essen-Steele entdeckt. In einer Anlage, die Dreck filtert wurde am Mittag die Leiche gefunden.

Bei dem Toten handelt es sich um eine männliche Person, die noch komplett bekleidet war. „Die Ermittlungen hinsichtlich seiner Identität und den genauen Umständen seines Todes laufen noch“, so Polizeisprecher Thomas Weise.

Auch Stunden nach dem Fund sei immer noch nicht klar, um wen es sich bei dem Toten handle. Die Leiche sei noch nicht obduziert worden, sowohl Fremdeinwirkung als auch Suizid seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht auszuschließen. (neb, at)

Weitere Informationen folgen.