Essen: Wasserleiche aus Ruhr geborgen! ++ Ermittlungen laufen

Schockierender Fund in Essen-Steele!

Aus der Ruhr wurde am Sonntagmittag gegen 12 Uhr eine Wasserleiche geborgen. Das bestätigte die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN.

Essen: Wasserleiche aus Ruhr geborgen

Der Leichnam wurde in einer Filteranlage eines Kanuclubs an der Westfalenstr in Essen-Steele entdeckt. In einer Anlage, die dreck filtert wurde am Mittag eine Leiche gefunden.

------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------

Bei dem Toten handelt es sich um eine männliche Person, die noch komplett bekleidet war. „Die Ermittlungen hinsichtlich seiner Identität und den genauen Umständen seines Todes laufen noch“, so Polizeisprecher Thomas Weise. (neb, at)

Weitere Informationen folgen.