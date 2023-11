Essen: Übler Fund in Unfallwagen – als die Polizei DAS entdeckt, klicken sofort die Handschellen

Heftige Szenen am Sonntagabend (5. November) in Essen. Nach Informationen von DER WESTEN lieferte sich die Polizei kurz vor 22 Uhr eine Verfolgungsjagd mit dem Fahrer (27) eines weißen VW-Golfs.

Plötzlich verlor der VW-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und rauschte in einen Transporter. Gemeinsam mit der Beifahrerin (29) befreite er sich aus dem komplett zerbeulten Wrack und versuchte, wegzurennen. Doch die Polizei Essen war schneller – im Auto machten die Beamten vielsagende Entdeckungen.

Essen: Wilde Verfolgungsjagd in Steele

Eigentlich war der Einsatz für eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Essen an der Schönscheidtstraße im Stadtteil Steele gerade beendet. Doch statt zur Wache zurückkehren zu können, mussten sie plötzlich die Verfolgung des weißen VW-Golfs aufnehmen. Denn der raste plötzlich mit stark überhöhter Geschwindigkeit sehr nah an den Beamten vorbei, teilte die Polizei Essen auf Nachfrage von DER WESTEN mit.

Die Polizisten wollten direkt die Verfolgung aufnehmen, mussten aber nicht lange auf die Tube drücken. Noch in der Schönscheidtstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und flog über den Bordstein in einen geparkten Transporter. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter mehrere Meter weiter geschleudert. Wie durch ein Wunder zogen sich die beiden Insassen des Kleinwagens nur leichte Verletzungen zu und ergriffen die Flucht. Zeugen berichteten den Beamten von einer Frau und einem Mann, die weggerannt seien.

Heftige Entdeckung im Unfallwagen

Die Polizei leitete eine Fahndung ein und konnte das Paar schließlich auf der Krayer Straße finden. Wieder rannte der Fahrer weg, während sich die Beifahrerin unter Widerstand festnehmen ließ. Auch der 27-Jährige kam nicht weit und konnte schließlich überwältigt werden. Ihm wurde wegen eines möglichen Alkohol- und Drogenkonsums eine Blutprobe entnommen. Und das ist noch nicht alles.

Die Polizei Essen führt den Unfallfahrer ab. Foto: Justin Brosch

So fanden die Beamten nach ersten Informationen im Unfallfahrzeug neben Alkohol auch ein Messer und eine Schusswaffe. Unklar ist bislang, ob diese scharf war oder es sich um eine Schreckschusswaffe handelt. Eine Sprecherin der Polizei Essen wollte das auf Nachfrage wegen der laufenden Ermittlungen nicht bestätigen. Beide Fahrzeuginsassen wurden vorläufig festgenommen. Für die Dauer der Bergungsarbeiten und Unfallaufnahme musste die Schönscheidtstraße in Steele gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an.