Essen: Schlimmes Unglück! Vater und Kind stürzen mehrere Meter tief aus Fenster

Essen. Schlimmes Unglück in Essen-Altenessen!

Am Samstagabend ist es zu einem schlimmen Unglück gekommen. Ein Vater und ein Kind sind aus einem Haus mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Zahlreiche Rettungskräfte eilten zur Unfallstelle.

Essen: Vater und Kind stürzen aus Fenster

Gegen 21.55 Uhr ist ein Kind beim Spielen aus einem Fenster an der Stauderstraße in Essen gestürzt. Der Vater versuchte, das Kind zu retten und stürzte ebenfalls in die Tiefe. Das teilte ein Polizeisprecher gegenüber DER WESTEN mit.

Nach bislang unbestätigten Informationen von DER WESTEN stürzten sie aus der zweiten Etage im Hinterhof auf ein Vordach und verletzten sich dabei. Einsatzkräfte wie auch ein Notarzt eilten zur Unglücksstelle und versorgten die Verletzten.

Essen: Hintergründe noch unklar

Wie schwer sie verletzt sind und ob sie in ein Krankenhaus gebracht wurden, ist bisher noch unklar.

Weitere Infos folgen.