Essen: Auto kracht in Straßenbahn ++ Fahrer kommt ums Leben!

Dramatischer Unfall in Essen!

Am Samstagmorgen (26. August) kam es auf der Altendorfer Straße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Der Fahrer befand sich laut Feuerwehr zuerst in Lebensgefahr. Wie DER WESTEN am Montagmittag (28. August) von der Polizei Essen erfahren hat, ist der Mann inzwischen leider verstorben.

Essen: Auto kracht in Straßenbahn

Der Unfall ereignete sich gegen 9.37 Uhr an der Kreuzung Altendorfer Straße/Berthold-Beitz-Boulevard, zwischen den Haltestellen „Kronenberg“ und „Thyssenkrupp“. Ein SUV, der aus nördlicher Richtung vom Berthold-Beitz-Boulevard kam, war mit einer Tram der Ruhrbahn – hier verkehren u.a. die Linien 103, 105, und 106 – kollidiert.

Unfall an der Altendorfer Straße in Essen Foto: Feuerwehr Essen

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten Ersthelfer den Fahrer des Wagens bereits aus seinem Auto befreit – doch der 67-Jährige war bewusstlos. Sofort leitete der Rettungsdienst Wiederbelebungsmaßnahmen ein. „Der Patient schwebt in Lebensgefahr“, teilte die Feuerwehr Essen noch am Samstag mit.

Erste Hilfe leisten – das kannst du tun!

Bei einem Unfall die Unglücksstelle absichern und den Notruf unter 112 oder 110 wählen

lebenswichtige Funktionen des Verletzten kontrollieren

Im Fall der Fälle: Wiederbelebung starten, Blutungen stillen, stabile Seitenlage

Person mit einer Rettungsdecke wärmen. Dabei auch auf Wärme von unten achten

Psychische Betreuung: Mit der betroffenen Person sprechen, ihr über den Kopf streichen. Auch Bewusstlose spüren diese Fürsorge.

Die genaue Unfallursache ist bisher unbekannt – die Feuerwehr vermutet jedoch nach eigenen Angaben, dass der 67-Jährige einen medizinischen Notfall erlitten habe, als er am Steuer saß.

Fahrer inzwischen verstorben

Die rund 50 Fahrgäste in der Straßenbahn blieben bei dem Unfall unverletzt – die Tram selbst jedoch war so stark beschädigt, dass sie nicht weiterfahren konnte. Sie musste eingegleist und ins Depot geschoben werden. Die Altendorfer Straße wurde für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Westen gesperrt.

Der 67-jährige Fahrer erlag noch am Samstag seinen Verletzungen. Ein Todesermittlungsverfahren wurde eingeleitet.