Essen: Brutale Gruppe greift 20-Jährigen an und verletzt ihn mit Messer – Polizei fahndet

Schlimmer Vorfall in Essen!

Bereits Mitte September wurde dort ein 20-Jähriger auf dem Rückweg nach Hause in einem Park von einer Gruppe Männer angegriffen, geschlagen und geraubt. Jetzt fahndet die Polizei Essen nach den mutmaßlichen Tätern.

Essen: Mann auf dem Nachhauseweg überfallen – Unbekannte griffen aus dem Nichts an

Der 20-jährige Mann war am 18. September gegen zwei Uhr nachts in Essen-Horst in einem Park an der Dahlhauserstraße Ecke Höntroperstraße unterwegs, als es zu dem Überfall kam.

Der Essener traf auf drei Männer, die ihn sofort verbal angingen und ihm unvermittelt ins Gesicht schlugen. Der Mann ging daraufhin zu Boden, konnte sich aber aufrichten – anschließend wurde er weiter von den drei unbekannten Angreifern gegen den Kopf und Oberkörper geschlagen und getreten.

Zwei der Männer hielten ihn außerdem fest, ein Dritter verletzte ihn mit einem Messer. Schließlich stahl die Gruppe ihrem Opfer noch Bargeld. Als der Mann erneut zu Boden ging, flüchteten die Unbekannten in Richtung Eisenbahnmuseum in Bochum-Dahlhausen.

Essen: Polizei fahndet nach brutalen Männern

Die Polizei Essen sucht nun nach den unbekannten Angreifern, hat Phantombilder von zwei der drei Täter veröffentlicht.

Täter 1 wird wie folgt beschrieben:

männlich, schlank, spricht deutsch

südländisches Erscheinungsbild

ca. 20 bis 25 Jahre alt

dunkle Haarfarbe

trug eine Nike Cappy mit glänzendem Logo

Die Polizei Essen sucht diesen Mann. Foto: Polizei Essen

Der zweite Täter wird so beschrieben:

männlich, schlank, spricht deutsch

südländisches Erscheinungsbild

ca. 20 bis 25 Jahre alt

dunkle Haarfarbe

Die Polizei Essen sucht diesen Mann. Foto: Polizei Essen

Wer Hinweise zu den gesuchten Personen oder der brutalen Tat machen kann, wird von der Polizei Essen gebeten, sich unter der Nummer 0201/829-0 zu melden. (kv)