Essen: Irre Taxi-Fahrt – Uber-Fahrer fällt bei diesem Ziel die Kinnlade herunter

Diese Fahrt wird ein Uber-Fahrer aus Essen wohl so schnell nicht vergessen. Während die Kunden nach Angaben des Unternehmens im Durchschnitt knapp über drei Kilometer mit Uber-Fahrern zurücklegen, wollte es sein Fahrgast wissen.

Er ließ sich von Essen aus satte 287 Kilometer bis nach Brügge (Belgien) kutschieren. Eine Fahrt, die in diesem Jahr alle Rekorde in Essen brechen könnte. Doch zwei andere Kunden aus NRW sollten es noch weiter auf die Spitze treiben.

Essen: Ranking enthüllt beliebteste Sehenswürdigkeiten

So ließ sich ein Uber-Kunde aus Willich 2023 satte 638 Kilometer nach Berlin fahren und saß dafür mehr als sieben Stunden im Wagen. Ein anderer buchte ein Uber-Fahrzeug vom Flughafen Düsseldorf bis nach München (637 Kilometer). Den bundesweiten Rekord stellte aber ein Uber-Kunde aus der Hauptstadt auf. Er stieg am Berliner Flughafen „BER“ ins Fahrzeug ein und erst nach über acht Stunden am Züricher Airport in der Schweiz (863 Kilometer) wieder aus.

Es sind Daten, die aus dem Uber-Atlas stammen, den das Unternehmen in diesem Jahr erstmals in Deutschland veröffentlichte. Darin informiert Uber über die beliebtesten Ziele innerhalb der einzelnen Regionen abseits von Hauptbahnhöfen, Flughäfen und Messen. In Essen sind das der Grugapark, die Zeche Zollverein und der Seaside Beach am Baldeneysee. In Duisburg: die Villa Rheinperle. Unter den Top-50 der beliebtesten deutschen Sehenswürdigkeiten finden sich auch zwei Ziele aus NRW:

Heinrich-Heine-Allee in Düsseldorf (nahe der berühmten Königsallee)

Odonien in Köln (Veranstaltungs- und Kulturzentrum)

Deutschlandweiter Spitzenreiter sind die Berliner Clubs Berghain und Sisyphos.

Essen bei diesem Uber-Ranking ganz vorn

Essen schaffte es in einer anderen Kategorie deutschlandweit an die Spitze. Nirgendwo buchten mehr Kunden eine Fahrt im Voraus als in der Ruhrpott-Stadt – womöglich ein Zeichen für vorausschauendes Handeln. Oder auch für ein weniger großes Angebot an spontan verfügbaren Fahrzeugen, wie etwa im Vergleich zu Berlin.

Duisburg landet in dieser Kategorie auf Rang vier, genau wie bei Anfragen für Fahrten mit Haustieren. Das Uber-Fazit: „Die Duisburger scheinen sehr tierfreundlich zu sein.“