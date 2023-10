Essen: Turock-Fest ausnahmsweise in Bochum – dafür mit hochpreisigem Star-Aufgebot

„Ein Dach, zwei Bühnen, kaltes Bier und ein geiles LineUp“ – damit lockt das Turock-Fest 2023. Nach der Absage der beliebten Umsonst-und-draußen-Festivals „Turock Open Air“ und „Nord Open Air“ im Sommer in Essen findet die darauf verkündete Alternative in diesem Jahr nicht wie immer in Essen, sondern in Bochum statt (wir berichteten).

Im RuhrCongress Bochum geht dann schon an diesem Wochenende (27./28. Oktober) die Metal-Sause ab. Was die Besucher bei diesem neuen Festival erwartet, erfährst du hier.

Turock Fest 2023: Statt umsonst und draußen jetzt kostenpflichtig und drinnen

Nach der Trauer die Freude: Das Turock veranstaltet auch in diesem Jahr ein großes Festival. Allerdings findet dieses nicht im Sommer unter freiem Himmel und ohne Eintritt statt, sondern indoor und du musst dir vorher ein Ticket kaufen.

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

„Aber immerhin kein nasser Arsch und die Friese sitzt/steht/liegt“, scherzt der Tanzschuppen. „Jedoch kommen wir nicht drum herum, tatsächlich Eintritt nehmen zu müssen.“ Die kosten für beide Tage 49,90 Euro. Im Vorverkauf waren sie noch für 38,50 Euro zu haben. Jetzt musst du so viel für ein Tagesticket bezahlen.

Essen: Turock-Fest 2023 – Die Running Order

Ein bisschen Death, ein bisschen Pagan oder doch oldschool Heavy-Metal? Auf dem Turock-Fest geben sich internationale und deutsche Acts die Mikros in die Hand. Aber das Turock Fest bietet nicht nur Metal, sondern auch Rock und Punk. Da ist für jeden Alternativen was dabei.

Besonders der Samstag (28. Oktober) lädt zum Headbangen auf die Radio Bob Stage ein. Auf der spielen nämlich ab 20.20 Uhr Sacred Reich, Death Angel und die ganz großen Sodom. Diese Bands würde man sonst nie für so wenig Geld sehen können. Aktuell kosten Karten für Sodom-Shows circa 50 Euro. Und auch für ein Sacred Reich- oder Death Angel-Ticket musst du knapp 40 Euro zahlen.

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dazu locken noch Autogrammstunden, Mett ’n‘ Greets, ein Metal-Markt sowie eine Artwork-Ausstellung. Los geht’s am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag werden die Türen schon eine Stunde früher geöffnet.