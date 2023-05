Essen: Nach Erdogan-Wahlsieg! Türken feiern am Limbecker Platz

Die Entscheidung ist gefallen! Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan (69) gewinnt die Stichwahl gegen Herausforderer Kemal Kilicdaroglu (74) und bleibt weiterhin im Amt. Erdogan holte nach amtlichem Endergebnis knapp 52 Prozent der Stimmen. Kilicdaroglu kam auf rund 48 Prozent (hier mehr zur Stichwahl).

Und den Sieg feiern neben seinen Anhängern in der Türkei auch die vielen Wähler in Essen! Am Sonntagabend (28. Mai) fuhren etliche Autos mit Türkei-Fahnen, Erdogan-Bildern und AKP-Schals durch die Stadt, sorgten für Verkehrchaos auf dem Limbecker Platz.

Essen: Türken feiern Erdogan-Wahlsieg am Limbecker Platz

Dutzende Fahrzeuge hupten, einige stoppten auf dem rechten Fahrstreifen, drehten die Musik auf und riefen Erdogan-Sprechchöre und -parolen. Die Polizei musste im Verlauf der Feierlichkeiten die Straßen rund um den Limbecker Platz sperren.

Erdogan-Anhänger feiern dessen Wahlsieg am Limbecker Platz in Essen. Foto: Justin Brosch

Inzwischen ist die Sperrung wieder aufgehoben. Essen gilt deutschlandweit als Hochburg von Erdogan im europäischen Ausland.

Bei der regulären Wahl von vor zwei Wochen stimmten rund 80 Prozent der hier lebenden Türken für den langjährigen Staatsoberhaupt.