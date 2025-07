Limbecker Platz-Manager lässt Bombe platzen – was in wenigen Monaten passiert, ist einmalig

Im Limbecker Platz gibt es aktuell einiges Neues zu entdecken. Die Neueröffnungswelle hat in den vergangenen Monaten gut zugeschlagen und im Essener Shoppingtempel einige neue Shops gebracht. Vor allem für Schleckermäuler gibt’s in allen drei Etagen jetzt einige Neuheiten zu entdecken. Und es sollen noch weitere folgen, wie DER WESTEN exklusiv erfuhr (hier mehr dazu).

Im Limbecker Platz will man aber nicht nur mit neuen Geschäften locken. Das Essener Einkaufszentrum bietet seinen Besuchern das ganze Jahr über auch eine Reihe von besonderen Events. Besonders ein Highlight solltest du dir schon jetzt notieren.

Kunden werden es im Limbecker Platz nicht übersehen

Ob kostenloses Eis für die Besucher oder der bevorstehende Black Friday im November: Auch in diesem Jahr gibt es im Limbecker Platz vieles zu entdecken, wie uns Center Manager Anastasios Meliopoulos im Gespräch offenbarte.

So hat man sich auch in Sachen Baustellen im Limbecker Platz eine kreative Lösung überlegt. Denn vor den Baustellen im Einkaufscenter wurden in den vergangenen Monaten Gemälde kreiert. Dafür wurde nicht nur die Hochschule für Kunst in Essen ins Boot geholt, um die eine ansonsten nackte Baustellenwand zu verschönern. Auch KI-Gemälde sind schon jetzt unter anderem im Untergeschoss des Limbecker Platz zu sehen. Auch künftig wolle man ein kreatives Baustellenmarketing umsetzen. „Der Wunsch ist allerdings, dass es nicht mehr so große Baustellen gibt“, hofft der Center-Manager.

Highlight kommt im Dezember

Aber nicht nur im realen Leben gibt es jetzt vieles zu entdecken. Denn auch online tut sich jetzt jede Menge. Dafür ist dieser Tage auch der eigene TikTok-Kanal des Essener Shoppingcenters an den Start gegangen. „Da kann man vieles gewinnen“, betont Meliopoulos.

Doch das wahre Highlight wird im Limbecker Platz erst noch kommen. Denn zum Jahresende will man Kunden hier eine Reise zum Nordpol ermöglichen. Bei einer virtuellen Gondelfahrt sollen Kunden in wenigen Sekunden von Essen ans andere Ende der Welt in einer aufgestellten Gondel reisen können. Mehr Details dazu will Anastasios Meliopoulos erst im Herbst nennen. Auch wenn es bis zur Weihnachtszeit noch etwas hin ist, dürfte diese Ankündigung bei vielen Besuchern schon jetzt die Vorfreude steigern.