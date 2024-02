Essen: Traditions-Brauerei macht für immer dicht – der Grund macht nicht nur den Besitzer wütend

Ach, wie schade! Eine Essener Traditions-Brauerei muss jetzt schließen. Die Nachricht kommt sehr kurzfristig – sowohl für den Betrieb als auch für die vielen Stammgäste. Sie können nicht fassen, dass ihr Lieblingstreffpunkt in der Stadt wirklich für immer verschwinden soll.

Die Brauerei in Essen hat jetzt erklärt, wie es dazu kommen konnte. Und er Grund macht den Betreiber genauso rasend wie die entsetzten Gäste.

Essener Traditions-Brauerei vor dem Aus

Die Rüttenscheider Hausbrauerei muss überraschenderweise schließen – und das auch noch sehr bald. Seit 30 Jahren befindet sich die Brauerei mit Ausschank und Restaurant im Erdgeschoss des Girardet Hauses an der gleichnamigen Straße. Doch nun ist das Ende für den Betreiber unausweichlich.

„Nach drei Jahrzehnten des Brauens von erstklassigen Bieren und der Schaffung einer einzigartigen Gemeinschaftsatmosphäre wird die Rüttenscheider Hausbrauerei mit stolzen 30 Jahren Geschichte gezwungen, ihre Pforten zu schließen“, teilt Afshin Sadaghiani bedauernd auf Facebook mit.

Vermieter stellt sich quer

Der Grund: Der Vermieter wollte einfach den Mietvertrag nicht verlängern. Eigentümer des Giradet Hauses ist die Livos-Gruppe, die in Berlin sitzt. Die Brauerei hatte noch versucht, den Eigentümer umzustimmen und die Arbeitsplätze der 20 Angestellten zu sichern, doch konnte man sich nicht einigen. „Auch unsere Bemühung, den Vertrag für mindestens ein weiteres Jahr zu verlängern, um eine geeignete Location in Rüttenscheid finden zu können, wurde ohne Rücksicht auf unsere Existenz abgelehnt.“

Für viele war die Rüttenscheider Hausbrauerei ein Anlaufpunkt in dem belebten Stadtteil. Zudem kann man hier noch das Handwerk des Bierbrauens live miterleben, da sich die Destillerie mitten im Gastraum befindet. „Das ist traurig“, reagiert ein Stammgast. „Wirklich sehr, sehr schade“, meint er. Seit der Eröffnung sei er hier regelmäßig zu Gast.

Ein anderer kann und will die Schließung nicht verstehen. „Katastrophe! Was ist denn die Begründung?“, will er wissen. Was will man denn mehr, wenn man einen Mieter hat, der seit 30 Jahren seine Miete zahlt?“ Ob man da denn wirklich nichts mehr machen können, fragt auch eine Facebook-Nutzerin nach. Einfach „unglaublich“, reagieren weitere darauf.

Essen: Rüttenscheider Hausbrauerei verabschiedet sich

„Es bricht uns das Herz, unsere Türen schließen zu müssen, besonders weil wir hier so viele wunderbare Jahre erlebt haben“, trauert Sadaghiani um das Aus. Bis zum 24. Februar bleibt die Gaststätte noch geöffnet. Und die Essener Brauerei will auch nicht leise gehen. „Es wird höchstwahrscheinlich Ende Februar eine besondere Veranstaltung geben, um die langjährige Bindung mit der Gemeinschaft zu feiner“, kündigt der Betreiber an. „Selbstverständlich feiern wir auch dieses Jahr Karneval, aber leider zum letzten Mal.“