Essen: Versuchtes Tötungsdelikt! Streit endet dramatisch – Kriminalpolizei ermittelt

Versuchtes Tötungsdelikt in Essen Altenessen!

Am Sonntagabend (2. März) kam es auf der Alltenessener Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Angehörigen der Trinkerszene. Nun ermittelt die Kriminalpolizei, wie die Polizei Essen bestätigt.

Essen: Streit eskaliert – mehrere Beteiligte im Krankenhaus

So berichtete ein Augenzeuge, dass ein Beteiligter zunächst eine andere Person mit einer Flasche geschlagen habe. Dieser wurde dann ebenfalls mit einer Stichwaffe oder einer zerbrochenen Flasche angegriffen und blieb am Boden liegen.

Die anderen Beteiligten flüchteten vom Tatort, konnten aber wenig später von einer Polizeistreife in einem Hinterhof in der Grünstraße festgenommen werden. Zwei der Tatbeteiligten mussten vom Rettungsdienst versorgt und in Krankenhäuser gebracht werden.

Kriminalpolizei ermittelt

Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, sollen die Flüchtigen einen Gegenstand weggeworfen haben, der möglicherweise mit der Tat in Verbindung steht. Um die mutmaßliche Tatwaffe zu finden, wurde ein Polizeihund eingesetzt. Wie die Polizei aus Essen am Sonntagabend bestätigt, hat nun die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen, um die Hintergründe der Auseinandersetzung zu klären.

Weiter wurde betont, dass es sich nun um ein versuchtes Tötungsdelikt handelt. Daher sind weitere Details streng unter Verschluss, auch wie es den Opfern geht, ist nicht bekannt.