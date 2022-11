Essen: Erschreckende Entdeckung in Ruhrbahn-Aufzug – „Bekommt man das kalte Kotzen“

Erschreckende Entdeckung an einer Haltestelle in Essen! Wer kürzlich den Ruhrbahn-Aufzug an der Philharmonie aufsuchte, der bekam Unglaubliches zu sehen.

Die Entdeckung wurde von dem Bündnis „Essen stellt sich quer“ öffentlich gemacht. Es besteht aus zahlreichen politischen Organisationen, Gruppen und Verbänden. Das Ziel: Rechtsradikalismus und Rassismus nachhaltig bekämpfen. Jetzt bekam „Essen stellt sich quer“ Fotos zugespielt, die bei den Verantwortlichen die Hutschnur platzen ließ.

Essen: Nazi-Symbole auf Haltestellen-Aufzug geschmiert

Auf den Bildern zu sehen: Nazisymbole wie das Hakenkreuz und die Initialen SS. Diese wurden mit einem schwarzen Stift auf den Aufzug der Haltestelle Philharmonie geschmiert. „Essen stellt sich quer“ teilte die Fotos am 31. Oktober auf seiner Facebook-Seite.

Nazi-Schmiererei an einem Aufzug in Essen. Die Ruhrbahn hat diese mittlerweile entfernen lassen. Foto: privat

„Man bekommt bei solchem Nazi-Mist wirklich das kalte Kotzen. Diese Fotos wurden uns gestern Abend zugespielt und zeigen den Aufzug in Richtung Rüttenscheid der Haltestelle Philharmonie. Noch immer prangen die Schmierereien – Hakenkreuz und SS-Runen – immerhin Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, im Fahrstuhl. Die Ruhrbahn ist informiert. Weder in Essen noch sonst wo ist Platz für Nazis und ihre Menschenverachtung! Haltet eure Umwelt sauber!“, schreibt „Essen stellt sich quer“ zu dem Beitrag.

Essen: Das sagt die Ruhrbahn zu dem Vorfall

Inzwischen wurden die Nazi-Schmierereien entfernt – das bestätigte eine Sprecherin der Ruhrbahn gegenüber DER WESTEN: „Leider wurde der Aufzug der Haltestelle Philharmonie mit Hakenkreuzen beschmiert. Diese Schmierereien wurden entfernt. Wir haben Strafanzeige erstattet.“ Bleibt abzuwarten, ob der unbekannte Täter überführt werden kann.