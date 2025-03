Essen: Geheimer Neonazi-Aufmarsch in der City? „Lassen wir nicht unbeantwortet“

Dieser Aufruf lässt nichts Gutes erahnen! Immer wieder ist Essen Ort von Kundgebungen rechtsextremer Organisationen oder der rechtspopulistischen AfD. Mit „Essen stellt sich quer“ gibt es eine starke Bewegung, die oft Gegendemos und Proteste im Vorfeld oder während Veranstaltungen organisieren.

Jetzt ruft „Essen stellt sich quer“ zu einer Protestaktion gegen einen „waschechten Neonazi-Aufmarsch“ in Essen auf! Die Frage, die sich auch stellt: Planen Neonazis einen geheimen Marsch durch die City?

Essen: Geheimer Neonazi-Aufmarsch in der City?

Auf Facebook schreibt das Social-Media-Team von „Essen stellt sich quer“ unmissverständlich: „Alerta! Am 15. März steht ein waschechter Nazi-Aufmarsch in Essen an. Mobilisiert wird aus dem Spektrum nicht-parteigebundener junger Neonazis.“ Und weiter: „Das lassen wir nicht unbeantwortet. Achtet auf Ankündigungen, haltet Euch den Mittag frei!“

DER WESTEN hat beim Sprecher der Organisation nachgefragt – was für eine Veranstaltung steht da der Pottstadt ins Haus? „Es gibt in der Neonazi-Szene ein Revival der ‚Skinhead- und Springerstiefel-Nazis‘. Eine Gruppe gibt es hier in Essen, sie marschieren mit dem Motto ‚Jung und stark‘ und ‚Für deutschen Wohnraum‘ auf“, sagt ein Sprecher. Viele Gruppenmitglieder seien jung, einige gerade mal 14 Jahre alt.

„Werden das nicht tolerieren“

Der „Essen stellt sich quer“-Sprecher weiter: „Sie sind überregional gut vernetzt, haben in den vergangenen Jahren immer wieder die ‚Christopher-Street-Day‘-Paraden angegriffen. Hier in Essen ging es zum Glück schief. Jetzt wollen sie wieder ihr Unwesen treiben. Wir werden nicht tolerieren, dass militante Neonazis hier aufmarschieren!“ Zusätzliche Brisanz könnte das Spiel der 3. Bundesliga zwischen Rot-Weiß Essen und Dynamo Dresden bergen, denn gemeinhin gelten einige Fan-Gruppen von Dynamo als rechtsradikal und gewaltbereit.

Mehr News:

Die Polizei bereitet sich vor, hat Kenntnis über den Neonazi-Aufmarsch. Ein Polizeisprecher zu DER WESTEN: „Uns liegt eine Versammlungsanmeldung einer Privatperson für den 15. März zum Thema ‚Für mehr deutschen Wohnraum und sofortige Remigration‘ in Form eines Aufzugs vor. Der Anmelder rechnet mit 100 Teilnehmern.“ Bleibt zu hoffen, dass die Lage nicht eskalieren wird…