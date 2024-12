Ruhrbahn ändert Fahrplan vor Weihnachten: Das müssen Fahrgäste in Essen und Mülheim wissen

An Weihnachten und Silvester geht es bei zahlreichen von uns feuchtfröhlich zu: Wein, Sekt und Co. dürfen zum Ausklang des Jahres einfach nicht fehlen. Immerhin möchte man es mit Familie und Freunden noch einmal ordentlich krachen lassen. Die leidige Frage: Wie kommt man mit ein paar Gläsern intus wieder sicher nach Hause? Für Einwohner aus Essen und Mülheim ist die Ruhrbahn eine Option.

Und damit auch an Weihnachten und Silvester alle Bewohner aus Essen und Mülheim sicher nach Hause kommen, hat die Ruhrbahn über die Feiertage ihren Fahrplan angepasst.

„Aufgrund der veränderten Nachfrage an Weihnachten, Silvester und Neujahr passt die Ruhrbahn ihr Fahrplanangebot für Essen und Mülheim an der Ruhr auch in diesem Jahr an und fährt an diesen Tagen nach Sonderfahrplan“, heißt es in einer offiziellen Mitteilung. Doch was bedeutet das konkret?

Das Positive: Auch über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester kannst du auf das Angebot der Ruhrbahn zurückgreifen. An Heiligabend wird bis 15 Uhr nach Samstagsfahrplan gefahren. In der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr wird im 30-Minuten-Takt gefahren. Ab 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die Nacht-Express-Linien stündlich. Die 0 Uhr Fahrt ab Essen Hauptbahnhof entfällt. In Mülheim entfallen Taxi-Busse ab 18.30 Uhr.

So kommst du an Silvester nach Hause

Am 1. Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die Nacht-Express-Linien stündlich. Am 2. Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr fahren die Nacht-Express-Linien stündlich.

An Silvester fahren Bahnen und Busse bis 23 Uhr nach Samstagsfahrplan. Zwischen 1 Uhr und 4 Uhr fahren die Nacht-Express-Linien halbstündlich, danach fahren sie stündlich bis 7.30 Uhr. Zwischen 23 und 1 Uhr herrscht Betriebsruhe. Die Fahrten ab Essen Hauptbahnhof entfallen zwischen 23.30 und 0.30 Uhr. In Essen und Mülheim fahren keine Taxi-Busse. Am 1. Januar 2025 fahren die Busse und Bahnen nach Sonntagsfahrplan. In Essen und Mülheim fahren die Nacht-Express-Linien ab 23.30 Uhr bis 1.30 Uhr am nächsten Morgen stündlich.