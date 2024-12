Essen: Linienbus der Ruhrbahn umgestürzt – Großeinsatz für Rettungskräfte

Die Feuerwehr Essen erlebt am Montag einen unruhigen Abend. Ein Großeinsatz folgt auf den nächsten. Während im Stadtteil Horst noch ein Brand in einem Hochhaus drei Löschzüge bindet (>>> hier alle Einzelheiten), kommt es einige Kilometer entfernt – südlich der Ruhr – zum nächsten Notfall.

Zwischen den Stadtteilen Byfang und Burg Altendorf – direkt an der Grenze zu Hattingen – hat sich am Montagabend (16. Dezember) ein schwerer Unfall mit einem Linienbus ereignet, der einem Subunternehmer der Ruhrbahn gehört. Feuerwehr und Rettungsdienst eilten mit einem Großaufgebot in den Essener Süden.

Essen: Bus der Ruhrbahn kippt über Leitplanke

Der Bus war aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn der Kohlenstraße an der Grenze Essen/Hattingen abgekommen und über eine Leitplanke hinweg komplett auf die rechte Seite gekippt. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, lag er dort im Straßengraben direkt vor einer Reihe von Bäumen.

In Essen auf der Kohlenstraße in ein Bus der Ruhrbahn auf die Seite gekippt. Foto: Justin Brosch

Umgehend machten sich die Rettungskräfte auf die Suche nach den Insassen. Dazu wurden Leitern an den umgestürzten Bus gelehnt. Um für den Fall eines plötzlichen Brandes vorbereitet zu sein, wurde außerdem ein Schlauch ausgerollt.

Nach bisherigen Informationen sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls im Essener Süden lediglich der Fahrer und ein Fahrgast in dem Bus befunden haben. Sie kamen beide wie durch ein Wunder mit leichten Verletzungen davon.

Die Bergung des umgekippten Busses stand am späten Montagabend noch aus. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Informationen.

