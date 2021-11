Essen: Wichtige Verkehrsachse teilweise gesperrt – HIER drohen jetzt tagelang Staus

Essen. Wichtige Nachricht für Autofahrer aus Essen. Wegen Bauarbeiten muss ein Fahrstreifen der B227 nahe der A52 für mindestens drei Tage gesperrt werden.

Deshalb drohen auf der vielbefahrenen Bundesstraße in Essen in Fahrtrichtung Süden in den nächsten Tagen Staus.

Essen: Bauarbeiten an wichtiger Verkehrsachse – „Unweigerliche Staus“

Es klapperte auf der Ruhrallee in Essen. Immer und immer wieder. Anwohner hatten sich auf Höhe der Straße Am Krausen Bäumchen über die anhaltenden Geräusche auf der stark befahrenen Straße beschwert.

„Bei einer direkten Überprüfung hat man sich dann entschlossen, die Schachtdeckel sofort auszutauschen“, teilten die Stadtwerke Essen mit und weiter: „Die Ruhrallee ist eine wichtige Verkehrsachse. Jede Einschränkung führt unweigerlich zu Staus.“

Essen: Wegen Bauarbeiten droht auf der Ruhrallee tagelang Stau. (Archivbild) Foto: Kerstin Kokoska/ FUNKE Foto Service

Deshalb haben sich die Stadt Essen gemeinsam mit den Stadtwerken dazu verabredet, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Hier drohen in den nächsten Tagen Staus in Essen

So werden ab Mittwoch um 9 Uhr nicht nur die Gully-Deckel repariert, sondern auch Spurrillen beseitigt. Der Asphalt muss dafür auf einem rund 200 Meter langen Teilstück der Ruhrallee zwischen den Hausnummern 150 bis 178 abgefräst und neu aufgebracht werden.

Die Stadt Essen beseitigt Spurrillen auf der Ruhrallee. (Symbolbild) Foto: Michael Korte / FUNKE Foto Services

Dazu muss der rechte Fahrstreifen der Bundesstraße Richtung Süden bis voraussichtlich Freitag gesperrt werden.

So ärgerlich die drohenden Staus für Autofahrer in Essen sind, so vorausschauend ist in diesem Fall die Planung. Denn durch die Kombination beider Maßnahmen muss die wichtige Verkehrsachse nur einmal in nächster Zeit teilweise gesperrt werden. (ak)