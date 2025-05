Essen: Stadt holt Berühmtheiten aus aller Welt auf den Kennedyplatz – das steckt dahinter

Essen ist nicht unbedingt bekannt als Weltstadt – auch, wenn die Ruhrpott-Metropole ihren ganz eigenen Charme versprüht. Trotzdem finden sich hier schon bald einige sportliche Berühmtheiten zusammen.

Die Essener Innenstadt bekommt in Kürze ein neues sportliches Highlight. Auf dem Kennedyplatz hat der Aufbau für die „Tage der Überflieger“ begonnen. Am 31. Mai und 1. Juni werden hier Top-Athleten aus der ganzen Welt in vier Disziplinen gegeneinander antreten – darunter mehrere Top-10-Olympia-Teilnehmer, Weltmeisterschaftsteilnehmer, Europameister sowie Deutsche Meister, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Essen: So viele Zuschauer können das Spektakel verfolgen

Unter den Top-Leuten sind unter anderem Vize-Europameister Tobias Potye, der frühere Europameister Mateusz Przybylko, die Olympia-Teilnehmer Simon Batz, Yasser Triki oder Christina Honsel und Deutschlands erfolgreichster Parasportler Markus Rehm, der bereits viermal Gold bei den Olympischen Spielen und siebenmal Gold bei Weltmeisterschaften im Weitsprung holte, dabei.

Für den internationalen Wettbewerb werden Tribünen für rund 900 Zuschauer aufgebaut. Zwar sind die „Tage der Überflieger“ ein echtes Highlight, doch Großveranstaltungen auf dem Kennedyplatz sind mittlerweile keine Seltenheit mehr.

Viele Großveranstaltungen in der Vergangenheit in Essen auf dem Kennedyplatz

Socca WM, Beach Weeks, Public Viewing und die Deutschen Meisterschaften im 3×3 lockten bereits tausende Zuschauer in den vergangenen Jahren in die Innenstadt. Mit den „Tagen der Überflieger“ soll dies am 31. Mai und 1. Juni ebenfalls gelingen. Man darf gespannt sein, ob die Veranstaltung an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen kann.