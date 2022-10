Essen: Sirenen reißen Anwohner aus dem Schlaf – Notruf läuft heiß

In Essen haben in der Nacht auf Freitag (14- Oktober) Sirenen aufgeheult. Das laute Warnsignal riss viele Menschen in Katernberg und Stoppenberg kurz nach Mitternacht aus dem Schlaf. Die Warnapp NINA hatte jedoch keine entsprechende Gefahrensituation angezeigt.

Zahlreiche Menschen wählten deshalb den Notruf, um den Grund für die Warnung zu erfahren. Die Feuerwehr Essen spricht von 30 Notrufen in der Leitstelle. Bei der Polizei seien es weit mehr gerwesen. Die Behörden stehen jetzt vor einem Rätsel.

Essen: Das sagt die Polizei zu den Warnsirenen

Denn bei der Suche nach dem Grund für das Auslösen der Sirenen tappen Feuerwehr und Polizei im Dunkeln. Einen Notfall habe es nicht gegeben. Die Feuerwehr Essen stellte klar, dass sie den Alarm nicht ausgelöst hat. Stattdessen geht ein Sprecher davon aus, dass es sich bei dem Fehlalarm vermutlich um eine technische Störung gehandelt hat.

„Warum es zu einer Alarmierung kam ist unklar und wird geprüft“, heißt es von Seiten der Feuerwehr Essen. Es ist nicht das erste Mal, dass in Essen ein Fehlalarm Anwohner aus dem Schlaf reißt. Zuletzt hatte es im Juni einen vergleichbaren Fall gegeben (mehr dazu hier).

Warnsignal nicht nur in Essen

Nicht nur in Essen heulten in der Nacht die Sirenen. Auch in Gelsenkirchen war der Alarm zu hören. In den Sozialen Netzwerken meldeten Anwohner Lärm in Bismarck, Feldmark und Bulmke. Auch die Polizei Gelsenkirchen vermutet einen technischen Defekt.

In Essen heulten in der Nacht die Sirenen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Christian Ohde

Regulär heulten die Sirenen im Ruhrgebiet zuletzt Anfang September – beim Warntag in NRW.

Das bedeuten die Sirenen-Töne beim Warntag in NRW in der Reihenfolge:

Sirenen-Dauerton zu Beginn: „Entwarnung“ – keine Gefahr (1 Minute) Auf- und abschwellender Heulton: Signal zur „Warnung der Bevölkerung“ (1 Minute) Nach zehn Minuten: Dauerton zur Entwarnung (1 Minute)

Zum Warntag werden alle Sirenen in NRW regelmäßig getestet (mehr hier).