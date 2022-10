Essen: Schwerer Unfall im Nordviertel – Auto überschlägt sich auf Straße ++ Sperrung++

Am Mittwochnachmittag (19. Oktober) hat sich ein schwerer Verkehrsunfall in Essen ereignet. Auf der Segerothstraße im Nordviertel soll ein Autofahrer gegen 14.50 Uhr in zwei geparkte Fahrzeuge gefahren sein, wie die Polizei auf Anfrage von DER WESTEN mitteilt. Sein Wagen soll sich überschlagen haben.

Die Segerothstraße ist nach dem Unfall vom Berliner Platz bis zur Bargmannstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Essen: Mindestens eine Person verletzt

Derzeit geht die Polizei Essen von einem Alleinunfall aus. Ob der Fahrer einen internistischen Notfall erlitt oder er aus einem anderen Grund mit den geparkten Fahrzeugen kollidierte, ist derzeit noch nicht bekannt. Auch weitere Angaben zur Identität des Fahrers konnte die Polizei noch nicht mitteilen.

Auf der Segerothstraße in Essen kam es am Mittwoch zu einem schweren Verkehrsunfall. Foto: Justin Brosch

Laut Informationen, die DER WESTEN vorliegen, soll der Fahrer nach dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeschlossen worden sein. Er musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Eine Person musste zur ärztlichen Versorgung ins Universitätsklinikum in Essen eingeliefert werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr und Notärzte sind aktuell vor Ort. Die Unfallstelle wurde für die weiteren Ermittlungen abgesichert.

Mehr Infos in Kürze.