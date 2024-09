Essen Sehenswürdigkeiten: DAS erwartet dich in der Ruhrgebiets-Stadt

Kohle, Stahl und Schornsteine – ein Bild des Ruhrpotts, das sich längst ins kollektive Gedächtnis gebrannt hat. Doch zwischen Industrie und urbanem Wandel verbirgt sich eine überraschend vielfältige Stadt. Voller Kultur und grüner Oasen schafft die Stadt Essen mit seinen Sehenswürdigkeiten den rauen Charme der Vergangenheit mit Pomp und Prunk und erstaunlicher Idylle zu verbinden.

Von stillgelegten Zechen, die heute als Welterbe strahlen, bis hin zu malerischen Vierteln wie Kettwig, die eine märchenhafte Ruhe ausstrahlen – die Sehenswürdigkeiten in Essen zeigen die Stadt als einen Ort der Gegensätze.

Essen Sehenswürdigkeiten: Zeche Zollverein

An unserer ersten Sehenswürdigkeit in Essen führt kein Weg vorbei! Im Herzen der Stadt steht die Zeche Zollverein – einst Symbol der Schwerindustrie, heute beeindruckendes Unesco-Welterbe. Die Zeche Zollverein, auch bekannt als „die schönste Zeche der Welt“ oder auch „der Eiffelturm des Ruhrgebiets“, ist ein absolutes Highlight der Sehenswürdigkeiten in Essen. Wo früher Kohle gefördert wurde, findest du heute ein weitläufiges Areal, auf dem die Zeche Zollverein Geschichte und Moderne verbindet.

Zwischen den mächtigen Fördertürmen und den alten Backsteinmauern der Zeche Zollverein spürst du die Seele der Region. Die Atmosphäre zeigt eindrucksvoll, wie eng die Stadt Essen mit der Kohle- und Stahlindustrie gewachsen ist. Die stillgelegte Zeche ist nicht nur ein sagenhaftes Denkmal industrieller Architektur, sondern zugleich ein lebendiges Kulturzentrum.

Die Zeche Zollverein in Essen symbolisiert die industrielle Vergangenheit des Ruhrgebiets und seine kulturelle Zukunft. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Als Unesco-Welterbe zieht die Zeche Zollverein als einer der Top-Sehenswürdigkeit in Essen jährlich Tausende Besucher an, die sich von der imposanten Industriearchitektur und der spannenden Geschichte des Bergbaus begeistern lassen. Heute ist die Zeche Zollverein außerdem ein lebendiges Kulturzentrum, in dem du wechselnde Ausstellungen, Konzerte und Veranstaltungen erleben kannst. Die Zeche Zollverein ist allemal unverzichtbar beim Besuch der Sehenswürdigkeiten in Essen.

Adresse Zeche Zollverein: Gelsenkirchener Str. 181, 45309 Essen

Baldeneysee – Das grüne Herz in Essen

Die nächste Sehenswürdigkeit in Essen verschlägt uns an einen Ort, an dem die Stadt den Trubel hinter sich lässt. Der Baldeneysee ist Essens grüne Lunge und ein überraschendes Naturidyll mitten im Ruhrgebiet. Eingebettet in die sanft geschwungenen Hügel des Ruhrtals, bietet der größte der Essener Stauseen eine beeindruckende Kulisse, die kaum vermuten lässt, dass du dich in einer ehemaligen Industrieregion befindest.

Der Baldeneysee bietet Natur pur im Herzen Essens und lädt zu Wassersport und Spaziergängen ein. Foto: imago/Hans Blossey

Ob du bei einer Radtour die Ufer erkundest, mit dem Segelboot über das Wasser gleitest oder einfach bei einem Spaziergang die Ruhe genießt. Der Baldeneysee ist eine der Sehenswürdigkeiten in Essen, die eindrucksvoll beweisen, dass die Stadt weit mehr zu bieten hat als nur Industriegeschichte. Besonders eindrucksvoll ist aber der Blick auf die Villa Hügel, die sich majestätisch über dem See erhebt. Unsere Nummer Drei der Sehenswürdigkeiten in Essen.

Sehenswürdigkeiten in Essen: Villa Hügel

Die Villa Hügel thront majestätisch über dem Baldeneysee und strahlt förmlich vor Glanz und Prunk einer längst vergangenen Ära. Das prachtvolle Anwesen – früher Residenz der Krupp-Familie – erinnert heute als eine der Top-Sehenswürdigkeiten in Essen an den Aufstieg einer der einflussreichsten Industriellenfamilien Deutschlands.

Die prachtvolle Villa Hügel am Baldeneysee sollte man sich in Essen nicht entgehen lassen. Foto: IMAGO/Depositphotos

Während du in der Villa Hügel durch die prunkvollen Säle oder durch den weitläufigen Park wanderst, spürst du diese Sphäre von Macht und Reichtum, die dieses Anwesen umgibt. Doch die Villa Hügel am Baldeneysee ist nicht nur ein Relikt der Vergangenheit. Heute dient sie als Ort für hochkarätige Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen, die den Geist der Familie Krupp in die Gegenwart tragen. Die Villa Hügel als einer der prächtigsten Sehenswürdigkeiten in Essen ist, mehr als nur ein historisches Bauwerk. Sie ist ein Monument des deutschen Wirtschaftswunders und des industriellen Fortschritts.

Adresse Villa Hügel: Hügel 15, 45133 Essen

Museum Folkwang: Kunst und Kultur erleben

Auch Kunstliebhaber kommen bei den Sehenswürdigkeiten in Essen auf ihre Kosten! Für sie ist das Museum Folkwang ein absolutes Muss! Es zählt zu den bedeutendsten Kunstmuseen Deutschlands und beeindruckt mit einer herausragenden Sammlung von Werken der klassischen Moderne, zeitgenössischer Kunst und Fotografie. Das Gebäude selbst – modern und lichtdurchflutet – schafft eine inspirierende Atmosphäre, in der die Kunstwerke, einmalig inszeniert, ihre volle Wirkung entfalten können.

Im Museum Folkwang in Essen verschmelzen klassische und moderne Kunstwerke in einer beeindruckenden Sammlung. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Im Museum Folkwang trifft Kunsthistorie auf Innovation. Es ist der Ort in Essen, an dem du nicht nur Kunst bewunderst. Du tauchst unmittelbar ein in die tiefere Bedeutung der Werke. Vor allem zählt das Museum Folkwang zu einer der Sehenswürdigkeiten in Essen, die ganz klar für seinen Wandel steht: von der Industriehochburg zur Kulturmetropole.

Adresse Museum Folkwang: Museumsplatz 1, 45128 Essen

Essen-Kettwig: Historisches Flair und idyllische Gassen

Wenn du dich einmal in den Südwesten von Essen verirrst, könntest du glatt meinen, in einer anderen Welt gelandet zu sein. Einer der schönsten Sehenswürdigkeiten in Essen umfasst ein ganzes Stadtviertel. Denn dieses Viertel passt irgendwie so gar nicht zum Image des Ruhrgebiets.

Das historische Stadtviertel Kettwig in Essen ist eine malerische Sehenswürdigkeit mit Fachwerkhäusern und romantischen Gassen. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Essen-Kettwig ist ein malerisches Stadtviertel, das sich seinen historischen Charme bewahrt hat. Von Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg weitestgehend verschont, wirkt Essen-Kettwig mit seinen schmalen Gassen, liebevoll restaurierten Fachwerkhäusern und romantischen Plätzen wie die Altstadtidylle aus einem Märchenbuch. Und besonders der Kettwiger Panoramasteig schenkt dir nochmal eine gänzlich neue Perspektive auf dieses pittoreske Fleckchen Erde. Deswegen gehört dieser auch unbedingt zu den Sehenswürdigkeiten in Essen.

Essen Sehenswürdigkeiten: Kettwiger Panoramasteig

Der Kettwiger Panoramasteig ist eine der schönsten Wanderstrecken in Essen. Die Tour bietet dir atemberaubende Ausblicke auf das Ruhrtal und die idyllische Landschaft rund um Kettwig. Die Rundwanderroute, die sich über 35 Kilometer erstreckt, führt dich durch dichte Wälder, vorbei an weitläufigen Feldern und entlang der Ruhr. Unterwegs öffnen sich immer wieder beeindruckende „Seitenblicke“ – so nennen sich hier Aussichtspunkte.

Die Seitenblicke auf Essen entlang des Kettwiger Panoramasteig sind absolut sehenswürdig. Foto: imago images/Jochen Tack

Der Kettwiger Steig ist ideal für alle, die Essens ruhigere, romantische Seite erleben möchten. Ein Kontrast zum urbanen Trubel, der das Ruhrgebiet so prägt. Kettwig selbst ist zudem ein idealer Start- oder Endpunkt für diese Wanderung. Die Route durchquert das Viertel und hat auch eine gute Verkehrsanbindung, die dir eine bequeme An- und Abreise zu diesen beiden Sehenswürdigkeiten in Essen ermöglicht.

Grugapark: Grüne Oase in Essen

Die nächste Sehenswürdigkeit in Essen ist bekannt als „die grüne Lunge“ der Stadt. Auf über 60 Hektar erstreckt sich über den Stadtteil Rüttenscheid ein wahres Paradies für Naturfreunde, Gartenliebhaber und Familien. Im Grugapark Essen treffen Natur und Kultur aufeinander. Kunstinstallationen, Skulpturen und Themengärten machen den Grugapark zu einem lebendigen Museum unter freiem Himmel.

Der Grugapark in Essen ist eine grüne Oase mit botanischen Gärten, Kunstwerken und Freizeitmöglichkeiten – im Sommer wie im Winter. Foto: IMAGO/Steinsiek.ch

Besonders im Frühling und Sommer verwandelt sich der botanische Garten in ein wahres Blütenmeer. Über das Jahr finden hier zahlreiche Veranstaltungen wie Lichterfeste und Konzerte Open-Air statt. Für Familien gibt es zudem Spielplätze und einen Streichelzoo. Der Grugapark bietet eine beeindruckende Vielfalt an Flora und Fauna, die man so mitten im Ruhrgebiet kaum vermuten würde. Ein echtes Highlight der Sehenswürdigkeiten in Essen!

Adresse Grugapark: Haupteingang am Messeplatz 1A, 45131 Essen

Schloss Borbeck: Historie und Natur in perfekter Harmonie

Im Essener Stadtteil Borbeck versteckt sich ein weiteres Juwel der Sehenswürdigkeiten in Essen. Das Schloss Borbeck diente einst als Residenz der Essener Fürstäbtissinnen und ist heute ein beliebter Ort für Kulturveranstaltungen und sogar Hochzeiten. Das Wasserschloss beeindruckt nicht nur mit seiner idyllischen Lage, sondern vor allem mit seiner historischen Bedeutung. Das Schloss Borbeck erzählt von einer Zeit, in der Adel und Kirche das Ruhrgebiet und Essen prägten.

Schloss Borbeck liegt malerisch am Wasser und ist heute ein kulturelles Zentrum mit wechselnden Veranstaltungen. Foto: IMAGO/Volker Preußer

Das Schloss selbst strahlt eine ruhige Eleganz aus, die im direkten Kontrast zur oft rauen Industriegeschichte der Region steht. Umgeben von einem weitläufigen Park, bietet das Schloss eine perfekte Kulisse, um in die Vergangenheit einzutauchen. Und noch heute ist Schloss Borbeck ein lebendiger Ort für Kultur und Veranstaltungen. Konzerte, Ausstellungen und Lesungen machen es zu einem kulturellen Zentrum, das Vergangenheit und Gegenwart auf harmonische Weise verbindet.

Adresse Schloss Borbeck: Schloßstraße 101, 45355 Essen

Sehenswürdigkeiten in Essen: Margarethenhöhe

Die nächste Sehenswürdigkeit in Essen ist wahrlich beeindruckend und ziemlich einmalig in Deutschland! Gleichzeitig gehört sie zu einer der schönsten Wohnsiedlungen der Republik. Die Margarethenhöhe wurde Anfang des 20. Jahrhunderts als Modellprojekt für bezahlbares, aber zugleich hochwertiges Wohnen ins Leben gerufen. Die harmonisch gestalteten Häuser der Margarethenhöhe mit ihren liebevollen Details, die geschwungenen Straßen und die grünen Innenhöfe schaffen eine Atmosphäre, die fast dörflich wirkt. Und das mitten in einer Großstadt wie Essen.

Die Margarethenhöhe in Essen ist eine der architektonisch schönsten Sehenswürdigkeiten der Stadt und ein Vorzeigebeispiel für urbane Wohnbauprojekte. Foto: IMAGO/imagebroker

Der denkmalgeschützte Stadtteil, benannt nach Margarethe Krupp, ist einer der ersten seiner Art in Deutschland und ein Paradebeispiel wie Wohnungsbau aussehen kann, wenn er auf Lebensqualität und Gemeinschaftssinn setzt. Kein Haus gleicht dem anderem – da lohnt sich jeder Blick. Wer Sehenswürdigkeiten in Essen sucht, findet hier einen einmaligen Einblick in eine Siedlung, die bis heute als Vorbild für urbanes Leben gilt.

Lichtburg: Juwel in Essen Innenstadt

Unter den Sehenswürdigkeiten in Essen ist die nächste nicht nur absoluter Kult, sondern zugleich ein echtes Wahrzeichen der Stadt! Die Lichtburg liegt gleich in der Innenstadt von Essen und ist mehr als nur ein Kino. Sie ist ein Stück Filmgeschichte. Die Lichtburg gilt als ältestes Filmtheater Deutschlands. Mit ihrem prachtvollen Art-Déco-Stil und dem größten Kinosaal des Landes strahlt die Lichtburg selbst nur so vor Nostalgie und dem Glanz längst vergangener Zeiten. Gleichzeitig bleibt die Lichtburg aber auch ein lebendiger Ort für Filmkunst und Kulturveranstaltungen.

Die Lichtburg, Deutschlands ältestes Filmtheater, strahlt noch heute den Charme vergangener Kinozeiten aus. Foto: IMAGO/Zoonar

Heute werden hier Premieren gefeiert, Filmklassiker gezeigt und sogar Konzerte veranstaltet. Ein Besuch in der Lichtburg ist immer ein besonderes Erlebnis und ein Muss auf der Suche nach den besten Sehenswürdigkeiten in Essen. Und besonders praktisch: Sie befindet sich mitten in der Essener Innenstadt, wo die Sehenswürdigkeiten wie die Synagoge und der Dom dicht beieinander liegen.

Adresse Lichtburg: Kettwiger Str. 36, 45127 Essen

Sehenswürdigkeiten in Essen Innenstadt: Synagoge und Dom

Zwischen den modernen Einkaufsstraßen und historischen Gebäuden entdeckst du eine Stadt, die ihre Vergangenheit bewahrt und gleichzeitig offen ist, sich neu zu erfinden. Nur wenige Schritte von der Lichtburg entfernt liegt in der Innenstadt von Essen die Alte Synagoge – eines der besterhaltenen Zeugnisse jüdischer Kultur der Vorkriegszeit in Deutschland. Die beeindruckende Architektur dieses Gotteshauses und die bewegende Geschichte machen die Synagoge zu einem Ort der Begegnung und Erinnerung.

Adresse Alte Synagoge: Edmund-Körner-Platz 1, 45127 Essen

Die Alte Synagoge in Essen gehört zu den wichtigsten historischen Sehenswürdigkeiten der Stadt. Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Nicht weit entfernt von der Alten Synagoge beeindruckt der Dom in der Innenstadt von Essen mit seiner gotischen Architektur und über tausendjähriger Geschichte. Besonders bekannt ist der Essener Dom für die Goldene Madonna, die älteste erhaltene vollplastische Marienfigur der Welt. Und es gibt noch so viel mehr Sehenswürdigkeiten in Essen, die es sich zu besuchen lohnt.

Adresse Essener Dom: An St. Quintin 3, 45127 Essen

