Freizeitparks in NRW: DAS sind die Ausflugsziele

Was gibt es Besseres, als mit Topspeed durch die Luft zu fliegen und sich die Seele aus dem Leib zuschreien? Wenn du nach Action suchst, bist du in einem Freizeitpark genau richtig. Auf Achterbahnen, Wasserbahnen, der Sommerrodelbahn und Co. wird dein Puls garantiert ansteigen. Oder darf es lieber ein entspannter Ausflug in den Familienpark sein? Auch kein Problem – in den Freizeitparks in NRW ist für jeden etwas dabei.

Um schnell unterwegs zu sein oder sich ein Rennen mit Familie und Freunden zu liefern, musst du keine große Reise antreten. Die Freizeitparks in NRW bieten dir alles, was das Herz begehrt. Doch während du in einem Vergnügungspark tief in die Tasche greifen musst, kannst du in anderen Parks schon für kleines Geld viel erleben. Achtung: Beinahe in jedem Freizeitpark fallen Gebühren für das Parken an, die meistens nur mit Bargeld bezahlt werden können. Welcher Freizeitpark in NRW am günstigsten ist und wo du sogar im Winter mächtig Spaß haben kannst, erfährst du bei uns.

Freizeitparks in NRW: Phantasialand

Welche Attraktionen gibt es im Phantasialand? Foto: IMAGO/Zoonar

Am Phantasialand kommst du als Actionliebhaber nicht vorbei. Das Phantasialand befindet sich 30 Kilometer von Köln entfernt in Brühl. In sechs Themenbereichen gibt es im Phantasialand über 3o Fahrgeschäfte für Groß und Klein. Mit dabei: Achterbahnen mit krassen Loopings, schnelle Wild-Wasserbahnen, eine Achterbahn im Dunkeln, ein Tower und sogar eine der schnellsten Achterbahnen Deutschlands. Attraktionen, die du dir auf jeden Fall als Highlight vormerken solltest, sind die Taron, Black Mamba und die Chiapas Wasserbahn. Das Beste: Möchtest du im Winter in einen Freizeitpark in NRW, ist das Phantasialand deine Adresse.

Das Phantasialand ist ein Familienpark, in dem für jeden die passende Attraktion dabei ist. Für ganz kleine Besucher wird es jedoch etwas schwierig. Aus diesem Grund zahlen Kinder unter vier Jahren keinen Eintritt. Kinder bis zwölf Jahre zahlen im Phantasialand bis zu 54 Euro, Erwachsene müssen zehn Euro drauflegen. Besucher ab 60, mit Einschränkung oder Schwangere zahlen im Phantasialand ermäßigte 54 Euro. Da es an vollen Tagen zu langen Wartezeiten kommen kann, kannst du für einen Aufschlag einen Fast-Pass in diesem Freizeitpark in NRW kaufen. Besucher haben außerdem die Möglichkeit, direkt in einem Hotel im Phantasialand zu übernachten.

Freizeitparks in NRW: Moviepark

Der Moviepark ist einer der besten Freizeitparks in NRW. Foto: imago images / Ralph Lueger

Wem das Phantasialand zu weit entfernt ist, kann in den Moviepark ausweichen. Der Moviepark befindet sich in Bottrop-Kirchellen. Mit seinen vielen Attraktionen kommt der Moviepark Freizeitpark Phantasialand in NRW gefährlich nahe. Wie der Name schon sagt, ist der Moviepark thematisch auf Filme wie Ice Age, Van Helsing und Spongebob ausgerichtet. Während die Kleinen sich im Familienpark an Maskottchen, Paraden und langsameren Attraktionen austoben können, erleben Erwachsene auf Achterbahnen mit Loopings eine gute Zeit.

Auch wegen seinen Shows und Events ist der Moviepark ein guter Freizeitpark in NRW. Wer ein Abenteuer mit Grusel-Faktor erleben möchte, sollte zur Halloween-Zeit in den Moviepark gehen, wenn verkleidete Zombies, Piraten und blutrünstige Vogelscheuchen durch den Freizeitpark in NRW laufen. Preislich ist der Moviepark als Freizeitpark in NRW günstiger als das Phantasialand. Erwachsene und Kinder zahlen im Moviepark um die 30 Euro. Besucher ab 60, Schwangere oder Eingeschränkte zahlen ca. 20 Euro zahlen. Das Manko am Moviepark: Im Winter bleibt der Freizeitpark in NRW geschlossen.

Freizeitparks in NRW: Alpenpark Neuss

Was kann man im Alpenpark Neuss erleben? Foto: imago images/Rech

Der Alpenpark Neuss ist kein typischer Freizeitpark in NRW. Achterbahnen, Wasserbahnen oder eine Sommerrodelbahn suchst du im Alpenpark vergeblich. Stattdessen kommen Sport-Begeisterte im Alpenpark auf ihre Kosten. Der Sport-Park ist größtenteils Indoor. Den Freizeitpark Alpenpark in Neuss kannst du deswegen auch im Winter besuchen – gerade hier lohnt es sich für das Feeling sogar richtig. Denn das Highlight des Alpenparks ist eine große Skipiste.

Neben der Skipiste kannst du im Alpenpark Neuss auch Fußball und Golf spielen oder dich in einem Kletter-Park austoben. Eine Sommerrodelbahn gibt es hier nicht. Die Öffnungszeiten im Freizeitpark variieren allerdings je nach Aktivität. Mit den Preisen sieht das ganz ähnlich aus. Wer Golf oder Fußball spielen möchte, ist mit ca. 15 Euro in diesem Freizeitpark NRWs günstig im aufgehoben. Ski-fahren kostet Erwachsene und Kinder ungefähr 50 Euro.

Günstige Freizeitparks in NRW: Irrland Kevelaer

Was gibt es im Irrland zu entdecken? Foto: IMAGO/Hans Blossey

Das Irrland in Kevelaer ist der perfekte Familienpark. Kinder finden in diesem Freizeitpark in NRW ein wahres Paradies an Erlebnissen. Im Stroh toben, Tiere streicheln, ein Irrgarten und viele Hüpfburgen bieten den Kleinen im Irrland Kevelaer jede Menge Spaß. In Spielhallen mit Bausteinen wird die kindliche Kreativität gefördert. Wegen seines Angebots richtet sich der Freizeitpark Irrland Kevelaer in NRW ausdrücklich an Kinder. Jugendliche haben in diesem Freizeitpark nur mit einer Ausnahme Zugang.

Mit einem Eintrittspreis von 11,50 Euro ist das Irrland Kevelaer ein super günstiger Freizeitpark in NRW. Kinder unter zwei Jahren haben im Irrland Kevelaer kostenlosen Zugang. Auch Übernachtungen sind in diesem Freizeitpark in NRW möglich. Im Winter bleibt das Irrland Kevelaer geschlossen.

Freizeitparks in NRW: Alma Park Gelsenkirchen

Wieso ist der Alma-Park eine guter Freizeitpark in NRW? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Der Alma Park in Gelsenkrichen ist der größte Indoor-Freizeitpark in NRW. In diesem Familienpark gibt es keine Achterbahnen oder ähnliches – dafür kannst du hier mit anderen Aktivitäten richtig Gas geben. Axtwerfen, Laser-Tag, Bubble Soccer, Live-Escape-Rooms und Schwarzlicht-Minigolf gehören zu den beliebtesten Angeboten in diesem Freizeitpark in NRW. Möchtest du im Winter actionmäßig auf deine Kosten kommen, ist der Alma Freizeitpark in Gelsenkirchen genau das richtige für dich.

Im Alma Park in Gelsenkirchen richten sich die Preise je nach Aktivität. Du musst nämlich nicht gleich das ganze Angebot des Familienparks wahrnehmen. Für einen ganzen Tag kannst du dir im Alma Park Gelsenkirchen eine Flatrate buchen, die für Kinder bei 30 Euro und Erwachsene bei 35 Euro liegen.

Freizeitparks in NRW: Fort Fun Abenteuerland

Womit liefert das Fort Fun Abenteuerland ab? Foto: imago stock&people

Das Fort Fun Abenteuerland ein relativ günstiger Freizeitpark in NRW. Das Fort Fun Abenteuerland liegt im NRW-Hochsauerlandkreis und ist der perfekte Familienpark. Hier gibt es typische Fahrschäfte wie Achterbahnen und Wasserbahnen für Groß und Klein. Auch eine Sommerrodelbahn und Simulations-Fahrgeschäfte sind mit von der Partie. Zwar sind die Achterbahnen lange nicht so rasant wie in anderen Freizeitparks in NRW, sind für Kinder aber ideal. Das Highlight im Fort Fun Abenteuerland: Der „Wild Eagle“ lässt dich wie einen Vogel über den Freizeitpark fliegen.

Obwohl es einige Indoor-Aktivitäten im Fort Fun Abenteuerland gibt, hat der Freizeitpark in NRW im Winter geschlossen. Ab Mitte März hat das Abenteuerland für dich und deine Familie geöffnet. Kinder unter vier Jahren oder 90 Zentimeter zahlen im Abenteuerland keinen Eintritt. Für Kinder unter 150 Zentimeter liegt der Preis bei 24,50 Euro, Erwachsene müssen fünf Euro drauflegen.

Günstige Freizeitparks in NRW: Schloss Beck

Was gibt es im Schloss Beck für Attraktionen? Foto: IMAGO/Funke Foto Services

Wer einen Familienausflug mit seinen Kindern machen möchte, sollte im Schloss Beck in Bottrop vorbeischauen. Im Familienpark Schloss Beck gibt es Achterbahnen, Auto-Scooter, Kletterwände, Trampoline und vieles mehr. Auf dem Gelände des Schloss Becks befinden sich außerdem Spielplätze und Erlebnisstationen, bei denen Kinder die Natur entdecken können. Der Spaß für die Kleinen ist damit garantiert.

Der Eintritt im Freizeitpark Schloss Beck liegt für Erwachsene und Kinder bei 15 Euro. Damit ist das Schloss Beck in NRW einer der günstigsten Freizeitparks. Im Winter bleibt das Schloss Beck in Bottrop geschlossen.

Freizeitparks in NRW: Kernie’s Familienpark

Womit punktet Kernies Familienpark? Foto: imago images/photothek

Kernies Familienpark punktet vor allem wegen seiner besonderen Location im Wunderland Kalkar. Der Freizeitpark befindet sich auf dem Gelände eines nie in Betrieb genommenen Atomkraftwerks. Zu den Attraktionen gehören eine Achterbahn, ein Tower, ein Kettenkarussel und eine Wasserbahn. Das besondere: Der Kühlturm des Atomkraftwerks wurde zu einer riesigen Kletterwand umfunktioniert.

Für Kinder bis zwei Jahre ist der Eintritt in Kernies Familienpark kostenlos. Ältere Besucher zahlen im Wunderland Kalkar ca. 30 Euro, um die Attraktionen erleben zu können. Gegen einen Aufschlag können Besucher auch auf die Kartbahn in Kernies Familienpark. Im Winter hat der Freizeitpark in NRW geschlossen.

Freizeitparks in NRW: Safariland Stukenbrock

Das Safariland Stukenbrock hat mehr zu bieten, als du denkst. Foto: Imago

Das Safariland Stukenbrock ist nicht nur ein Zoo, sondern auch ein Freizeitpark. Nachdem du mit dem Auto durch das Freigehege des Safarilands gefahren bist und Tiere wie Zebras, Löwen und Elefanten aus nächster Nähe gesehen hast, kannst du mit einer der Achterbahnen die nächste wilde Fahrt machen. Das Safariland Stukenbrock befindet sich im Teutoburger Wald. Reicht dir ein Tag nicht, um den Zoo, den Freizeitpark und den Indoor-Spielepark zu erkunden, hast du hier sogar Übernachtungsmöglichkeiten.

Im Winter hat das Safariland Stukenbrock geschlossen. Während der Saison zahlen Erwachsene und Kinder zwischen drei und zwölf Jahren ca. 30 Euro. Für Kinder unter drei Jahren ist der Besuch im Safariland Stukenbrock kostenlos.

Die Freizeitparks in NRW kennst du jetzt. Du suchst nach einem anderen Ausflugsziel für dich und deine Familie? Hier erfährst du alles über die Zoos im Ruhrgebiet.