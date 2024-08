Essen: Schwimmbad nach Blitzeinschlag geschlossen – Unwetter richtet massiven Schaden an

Das war ein ganz schön heftiges Unwetter, das am Dienstag (13. August) über NRW hereingebrochen ist. Vor allem in Duisburg sorgte es für Überschwemmungen und auch massive Schäden, wie sich nun herausstellt (DER WESTEN berichtete). Aber auch in Essen gibt es am Folgetag Probleme.

So ist am Dienstagabend ein Blitz ins Schwimmzentrum in Essen-Kettwig eingeschlagen. Es wurde zwar niemand verletzt, aber das Wetter hat die Technik durchgeschmort.

Essen: Schwimmbad bleibt nach Blitzeinschlag zu

Wie die Stadt mitteilt, gab es beim Unwetter in Essen am Dienstagabend einen unschönen Zwischenfall. Ein Blitz schlug in ein Gebäude des Schwimmzentrums im Stadtteil Kettwig ein. Es gab glücklicherweise keine Verletzten. Zu diesem Zeitpunkt waren vermutlich kaum noch Gäste da.

Allerdings beschädigte der Einschlag die Mess- und Regeltechnik des Schwimmbeckens. Die Folge ist, dass kein Chlor mehr ins Wasserbecken transportiert wird. So muss das Freibad nun erst einmal geschlossen bleiben.

Betriebe beschäftigt mit Reparatur

Die kurzfristige Schließung soll aber auf jeden Fall nur vorübergehend sein, wie die Stadt betont. Allerdings muss neben dem Freibad auch das Hallenbad dicht bleiben. Zwar arbeite man mit Hochdruck an einer Lösung des Problems, doch gibt es bisher noch keine Information über die Dauer der Schließung.

Die Sport- und Bäderbetriebe Essen bitten daher die Badegäste um Verständnis, die nun auf ihren nächsten Besuch warten müssen. Und das ausgerechnet an einem so schwülen und drückenden Tag. Da müssen sie sich wohl oder übel vorübergehend andernorts eine Abkühlung verschaffen.

Sobald es neue Informationen gibt, werden wir hier darüber berichten.