Unwetter hat auf A3 heftige Folgen – Sperrung, ausgerechnet an wichtigem Autobahnkreuz!

Duisburg hat das Unwetter am Dienstag (14. August) richtig schwer getroffen. Zeitweise waren aufgrund der Regenmassen die Autobahnen A59, A42 und A40 so schwer geflutet, dass Autofahrer Aquaplaning riskierten. Fahren war hier nur auf eigene Vorsicht geboten! Mehr dazu liest du hier >>>.

Doch wie die Autobahn GmbH Rheinland am Mittwochmittag (14. August) mitteilte, hat es eine Autobahn in NRW sogar noch schwerer getroffen: die A3. Ausgerechnet an einem wichtigen Autobahnkreuz soll die Fahrbahn so stark unterspült worden sein, dass sich am Fahrbahnrand auf einmal die Erde auftat!

A3 ausgerechnet an wichtigem Kreuz gesperrt

Die Bilder lassen Dramatisches erahnen! Mit viel Glück war Autofahrern auf der A3 hier am Dienstagabend nichts Schlimmeres passiert. Denn die Böschung neben dem Fahrbahnrand wurde aufgrund der Wassermassen so heftig aufgespült, dass hier ein klaffendes Loch entstand. Ob das Risiko besteht, dass auch der Rest der Fahrbahn nachgeben könnte, ist derzeit nicht bekannt.

Ausgerechnet im Kreuz Kaiserberg ist das Unwetter-Unglück jetzt passiert. Und die Autobahn GmbH Rheinland musste am Mittwoch bereits Konsequenzen ziehen. Eine Sperrung blieb unvermeidbar!

A3: DAS müssen Autofahrer jetzt wissen

Doch keine Sorge, der A3 droht erst mal nicht das gleiche Schicksal wie der A40. Bei Bochum bleibt der Abschnitt im Ruhrgebiet monatelang voll gesperrt. Pendler haben hier erst mal das Nachsehen (hier alle Infos).

Die immensen Niederschlagsmengen haben auf der A3 im Kreuz Kaiserberg jetzt allerdings zur Folge, das der rechte Fahrstreifen voll gesperrt werden muss. Die Autobahn verengt sich damit erst mal nur auf einen Fahrstreifen. „Der Fahrbahnaufbau in diesem Bereich wird nun begutachtet und im Anschluss wird der Böschungsbereich wieder hergestellt“, so die Experten von der Autobahn GmbH. Bleibt zu hoffen, dass das Loch schnell wieder ausgebessert werden kann.