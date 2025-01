Essen: Kult-Restaurant trauert um „wahren Chef“ – Gäste leiden mit! „Es gibt keinen Trost“

Erst im Oktober meldeten sich die Betreiber des Essener Restaurants „Schiffers im alten Löwen“ im Netz zu Wort. Denn nachdem das Aus des Kultladens nach zehn Jahren bereits fürs Jahresende 2024 besiegelt war, kämpfte es schon vorher mit verheerenden Einschränkungen, wie DER WESTEN berichtete.

Doch wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich meist eine andere. So konnten Besitzer Daniel Schiffer und sein Team über den Jahreswechsel neue Energie für die bevorstehende Eröffnung ihres neuen Restaurants in Essen tanken. Doch kurz vor der Eröffnung sorgt eine bittere Todes-Meldung für Entsetzen.

Essen: Todes-Schock kurz vor Eröffnung

Im Februar will Daniel Schiffer mit „Schiffers Frites“ nach gut zehn Jahren eine neue Ära in Essen einläuten. Neben hausgemachten Fritten soll hier natürlich auch die Ruhrpott-typische Currywurst im kulinarischen Angebot nicht fehlen.

Eigentlich sollte der Besitzer mit dem neuen Laden an der Heidhauser Straße in Essen im Siebten Himmel schweben. Doch der plötzliche Tod des „einstigen wahren Chefs“ reißt ihm und seiner Partnerin jetzt den Boden unter den Füßen weg. „Wer bei uns im SCHIFFERS an der Brückstraße zu Gast war, kannte nicht nur uns, sondern vor allem auch ihn: Harry – der einstige wahre Chef des Restaurants. Nun ist Harry im Himmel“, ist jetzt auf Facebook zu lesen. Bei Harry handelte es sich – wie im geteilten Bild zu sehen – um den Hund des Restaurantchefs.

Essen: Gäste trauern um Harry

„12,5 Jahre war er 24/7 an unserer Seite; zehn Jahre davon hat er uns Tag für Tag bei jeder Schicht, sowohl mittags als auch abends, begleitet. Mal lag er auf seiner Decke, mal seelenruhig mitten im Weg auf dem Holzfußboden oder aber auch gerne unter einem Tisch wo er dann manchen Gästen die Füße wärmte“, wird jetzt an den verstorbenen Hund erinnert. Eigentlich hatten Daniel Schiffer und sein Team für den Kulthund schon einen Platz im neuen Restaurant vorbereitet. Stattdessen mussten sie ihn nun schweren Herzens gehen lassen. „Wir sind unfassbar traurig.“

Auch den Gästen bricht die plötzliche Todes-Meldung kurz vor der Neueröffnung das Herz. „Wie traurig…. Es tut mir so leid, das zu lesen….“, drückt so etwa eine Besucherin ihre Anteilnahme aus. „Es gibt keinen Trost und ich habe auch keine Worte“, zeigt sich ein anderer erschüttert. „Ich habe viele Hunde kennengelernt. Aber es gibt nur wenige, die dieses besondere Wesen haben. Harry wurde von so vielen Menschen geliebt, mehr gibt es nicht zu sagen“, bringt es die nächste auf den Punkt.

Ob der Tod Einfluss auf die Neueröffnung haben wird, ist nicht bekannt.