Essen: Mann flippt im Sex-Kino aus – als die Polizei anrückt, geht’s zur Sache

Für großes Aufsehen hat ein Polizei-Einsatz mitten in der Innenstadt von Essen gesorgt. In einem Sex-Kino ging es hoch her. Die Beamten mussten Gewalt anwenden, um die Situation unter Kontrolle zu bringen.

Nach Informationen der Polizei Essen hat sich der Vorfall am Donnerstagabend (3. Oktober) ereignet. Weil ein Mann sich weigerte, den erwähnten Erotik-Shop am Salzmarkt zu verlassen und dann auch noch handgreiflich wurde, ging es richtig zur Sache. Aber der Reihe nach.

Essen: Mann in Handschellen aus Sex-Kino abgeführt

Gegen 19.30 Uhr nutzte ein 60-jähriger Essener ein Kino-Zimmer in dem Erotikshop in der Innenstadt. Der Mann wurde jedoch mehrfach vom Personal aufgefordert, den Laden wieder zu verlassen, weil er herumgeschrien und damit andere Kunden belästigt habe. Den Mann ließ das alles aber ziemlich kalt. Er reagierte nicht auf die Bitte der Mitarbeiter, sodass diese die Polizei alarmierten.

Als die Beamten eintrafen, saß der Mann weiterhin in dem Sex-Kino. Aber auch die Ansprache durch die Polizisten schien ihn nicht dazu zu bringen, den Erotik-Shop zu verlassen. Daraufhin griffen die Beamten dem Mann unter die Arme, um ihn aus dem Laden zu geleiten. In diesem Moment fing der 60-Jährige an, sich zu wehren. Die Beamten sahen sich gezwungen, den Mann zunächst auf dem Boden zu fixieren und ihn anschließend mit angelegten Handschellen aus dem Geschäft zum Streifenwagen zu bringen.

Weil der Verdacht bestand, dass der Mann Drogen genommen haben könnte, wurde dem Essener eine Blutprobe zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Der 60-jährige Deutsche wurde nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt und muss sich nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.