In Essen gehen plötzlich alle Lichter an – Einwohner staunen Bauklötze

In Essen wird man nicht schlecht staunen, denn dort beginnt bald eine große Lichtshow. Momentan wird in der Stadt noch alles für das Ereignis aufgebaut, aber die Bewohner müssen nicht mehr lange warten, denn bereits diese Woche beginnt das Festival.

+++ Movie Park: Hammer bei Halloween-Festival – DAMIT hat niemand gerechnet +++

Das Essen Light Festival wird am Mittwoch (2. Oktober) um 19:30 auf dem Kennedyplatz eröffnet. Man kann auf das Festival auch gespannt sein, denn neben beeindruckenden Lichtinstallationen gibt es ein breites Angebot. Beim Festival ist nämlich auch das Museum Folkwang und das Klavierfestival Ruhr dabei. In Begleitung der Installation spielt ein Pianist auch noch Stücke von Tschaikowski, wie die Stadt berichtet.

Essen Light Festival findet zwölf Tage statt

Zwölf Tage kann man das beeindruckende Festival in Essen besuchen. Dabei dient der Kennedyplatz dieses Jahr als Schauplatz für die größte und spektakulärste Installation des Essen Light Festivals. Dort wird nämlich die Installation des Berliner Künstlers Daniel Margraf präsentiert, der mit dem Museum Folkwang zusammenarbeitete.

Auf allen Gebäuden des Kennedyplatzes werden Werke aus dem Museum Folkwang projiziert. So entsteht täglich immer wieder ein neues Gesamtkunstwerk und jeder Besuch auf dem Kennedyplatz in Essen wird eine andere Erfahrung. Um diese beeindruckende Installation zu würdigen, begleitet der Pianist Florian Noack die Installation zur Eröffnung live mit dem Piano mit Stücken von Tschaikowski.

+++ NRW: Lautes Himmels-Ereignis naht – es wird dir nicht entgehen +++

Neben der Eröffnung gibt es auch noch viel weiteres Programm auf dem Essen Light Festival. Am Donnerstag (3. Oktober) ab 19:30 veranstaltet die Marktkirche einen Künstlertalk mit Jakob Fälling aus Dänemark, der die Marktkirche von außen mit seiner Projektion „love and war“ bespielt. Der Eintritt ist sogar kostenlos. An beiden Samstagen (5. und 12. Oktober) können Besucher zusätzlich in der Marktkirche in Essen Livemusik genießen, zur Installation „Apokalypse“ von Künstlerin Margareta Hesse, wie die Stadt berichtet.

Radio bietet besonderen Einblick in die Redaktion

Neben den täglichen Licht- und Laserinstallationen der Künstlergruppe SilentMOD wird es im Essener Dom zusätzlich an den Sonntagen (6. und 13. Oktober) um 19 Uhr eine Abendmesse der Cityseelsorge geben. Auch das Radio Essen ist bei dem Festival als Spielort für die Installation „On Air“ von Dennis Nolda dabei. Zusätzlich sendet das Radio dort auch täglich jeden Abend live. Besucher können einen spannenden Einblick in die Redaktionsräume und die Arbeit im Sendestudio bekommen.

Mehr Themen:

Wer einen besonderen Einblick in das Essen Light Festival bekommen möchte, kann am Montag (7. Oktober) an einer Sonderführung teilnehmen. Der Künstler und Veranstaltungsleiter, Dennis Nolda, bietet einen spannenden Blick hinter die Kulissen und wird Informationen rund um die Künstler und die Technik des Festivals erläutern. Die Führung verläuft entlang der gesamten Route der WAZ, und Teilnehmer können das Festival noch einmal aus einem anderen Blick genießen. Die Tickets kosten 15 Euro und können in der Tourist-Info oder auf der Website des Festivals erworben werden.