Essen: Neues Event kommt in die City – „Top-Location für Premiere“

Essen ist eine der größten Städte im Ruhrgebiet. Vor allem mit seinen Sehenswürdigkeiten wie die Zeche Zollverein oder dem Grugapark lockt die Stadt vielen Menschen aus NRW und ganz Deutschland an.

Schon bald dürfen sich die Essener aber auf ein weiteres Highlight in ihrer Stadt freuen. Neben Konzerten, Ausstellungen und Open-Air-Veranstaltungen kommt nun ein Event in die Stadt, das den Frühling so richtig zelebriert.

Essen bekommt ein neues Frühlings-Event

Wie die Veranstalter in einer Pressemitteilung jetzt bekannt geben, feiert der Frühlings-Weinmarkt in Essen seine Premiere. „Vom 24. April bis 4. Mai 2025 findet auf dem Kennedyplatz in Essen die Premiere des „1. Frühlings-Weinmarkt“ statt“, heißt es. Damit wollen die Veranstalter an bereits erfolgreiche Events in Potsdam und Köln anknüpfen. Denn dieser Weinmarkt trumpft mit Winzern aus den besten deutschen Weinanbaugebieten auf.

+++Grugapark in Essen macht es offiziell – jetzt geht es los+++

Für echte Weinkenner also ein absolutes Highlight. Ganze elf Tage können Besucher in Essen sich durch Weinsorten aus den Anbaugebieten Nahe, Rheinhessen, Baden-Württemberg, Mosel, Rheinland-Pfalz und Franken durchprobieren. Dabei können sie ganz bequem an überdachten Tischen die leckeren Weiß-, Rosé- und Rot-Weine verkosten. Wer nicht so ein großer Wein-Fan ist, kann auch deutschen Winzersekt und womöglich auch den einen oder anderen Traubenbrand im Ausschank probieren.

Auch interessant: Stadt Essen redet endlich Klartext – in wenigen Tagen ist es so weit

Das bietet der Weinmarkt noch

Für die Kleinen ist natürlich auch gesorgt! Kids können leckeren Traubensaft trinken. Und für den Hunger zwischendurch gibt es neben deftigen Bratwürsten und Krakauern auch Flammkuchen in vielfältigen Variationen sowie Stullen mit Pfälzer Leberwurst oder Schmalz. Dass dieser Weinmarkt nun nach Essen kommt, freut Organisator Joseph Nieke aus Duisburg besonders: „Ich habe lange nach einer passenden Location für den ersten Frühlings-Weinmarkt im Ruhrgebiet gesucht und bin nun froh, dass wir mit dem Kennedyplatz in Essen eine Top-Location für die Premiere in diesem Jahr nutzen dürfen.“

Mehr News:

Am 24. April öffnet dann der „1. Frühlings-Weinmarkt“ auf dem Kennedyplatz in Essen um 13.00 Uhr. Montag bis Freitag können Besucher von 13 bis 22 Uhr vorbeischauen, an Samstagen und Sonntagen sowie am 1. Mai startet der Weinmarkt schon eine Stunde früher. An allen Tagen ist der Eintritt frei.