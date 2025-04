Stadt Essen redet endlich Klartext – in wenigen Tagen ist es so weit

Die Uhr ist bereits auf Sommerzeit umgestellt, die Tage somit wieder länger. Und auch die Temperaturen haben in letzter Zeit einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht – der Frühling ist da! Und wo der Frühling ist, da ist der Sommer nicht mehr fern. Die Stadt Essen stimmt ihre Bürger schon einmal ordentlich auf die anstehende Badesaison ein.

Die Stadt Essen spricht Klartext! Nun ist es offiziell – die Eröffnungstage der einzelnen Freibäder sind terminiert. Die ersten Bäder eröffnen bereits in weniger als einem Monat! „Tolle Neuigkeiten für Bade-Fans: Die diesjährige Freibad-Saison steht vor der Tür!“, verkündet die Stadt freudig auf ihrem Facebook-Profil.

Diese Öffnungszeiten gelten für die Bäder in Essen

Das Grugabad und das Bad in Dellwig eröffnen jeweils am 1. Mai. In Steele kommen Wasserratten ab dem 11. Mai voll auf ihre Kosten. Am 29. Mai öffnet dann auch endlich das Kombibad in Kettwig. Bei der Bad und Sport Oststadt kommt es ganz auf das Wetter an. Bei gutem Wetter kann dort schon ab dem 17. Mai geschwommen werden, bei schlechtem Wetter erst ab dem 29. Mai. „Bis dahin werden noch Auswinterungsarbeiten durchgeführt und letzte Vorbereitungen getroffen“, heißt es weiterhin von der Stadt Essen.

Das Steeler Freibad hat bei gutem Wetter von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Für alle weiteren Freibäder gilt die Zeit von Montag bis Freitag von 6 bis 10 Uhr und von 14 bis 20 Uhr. Samstag, Sonntag und an den Feiertagen hat das Grugabad dazu von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Die Kombibäder Kettwig und Oststadt können von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Das ist neu für Badegäste in Essen

Während der Ferien, an allen Feiertagen sowie an den Wochenenden sind alle Freibäder ohne Pause geöffnet. Außerdem neu in dieser Saison: Für morgendliche Badegäste, die auch nachmittags nach der Pause noch einmal vorbeikommen wollen, gibt es nun Tagestickets.