Essen: Ruhrbahn warnt Kunden vor großem Fehler – es passiert immer wieder

Gerade erst musste die Ruhrbahn alle Pendler vor einer großen Geld-Falle warnen. Drittanbieter lockten Bus- und Bahnfahrer mit einem vergünstigten Deutschlandticket, doch dahinter steckt eine fiese Betrugsmasche (hier mehr Einzelheiten dazu). Nun warnt die Ruhrbahn alle Kunden aus Essen und Mülheim erneut.

Denn derzeit erreichen viele Verbraucher in ihrem E-Mail-Postfach vermehrt Nachrichten – vermeintlich von der Ruhrbahn. Doch das Verkehrsunternehmen stellt nun klar, dass es nicht der Absender ist.

Ruhrbahn warnt Kunden in Essen und Mülheim

„Achtung: Betrugsmasche im Umlauf!“, so lautet die klare Ansage der Ruhrbahn auf ihren Social-Media-Kanälen am Dienstagmittag (18. Februar). Das Verkehrsunternehmen hat Kenntnis davon genommen, dass es „immer wieder zum Versand betrügerischer E-Mails“ kommt.

In den Mitteilungen sei davon die Rede, dass fälschlicherweise doppelte Abbuchungen getätigt wurden. Als „Wiedergutmachung“ wird eine Rückerstattung versprochen, dafür müssten die Empfänger jedoch zunächst etwas tun. Und zwar sollen sie ihre persönlichen Daten abermals bestätigen.

„Diese Mails stammen nicht von der Ruhrbahn!“, distanziert sich das Verkehrsunternehmen von solchen Forderungen, die niemals per Mail angefragt werden würden. Weder persönliche Daten noch Kontodaten.

Außerdem sollten Betroffene keine Links oder Anhänge aus verdächtigen Mails öffnen, so der dringende Rat. Am besten die Mails direkt als Spam markieren und löschen! Im Zweifel können sich Kunden auch an die Ruhrbahn wenden. Es gilt die Augen aufzuhalten und den Inhalt lieber zweimal mehr zu kontrollieren, bevor ein zu schnelles Handeln mit bitteren Konsequenzen bestraft wird.