Essen: Brandserie hält Stadt in Atem ++ Polizei jagt Feuerteufel

Nach einem Feuer am Samstagabend (15. Februar) gegen 19.10 Uhr in einem Keller am Mitzmannweg 4 in Essen macht die Polizei es jetzt öffentlich: Es ist nicht der erste Fall dieser Art!

Schon vorher hat es nach Angaben der Beamten Brände im Mitzmannweg gegeben. Treibt etwa ein Feuerteufel sein Unwesen in Essen-Bochold?

Essen: Brandserie in Bochold

Es kann langsam kein Zufall sein! Rund zwei Wochen vor dem Kellerbrand, bei dem zum Glück keine Personen zu Schaden kamen, hatte es bereits in einem anderen Keller im Mitzmannweg 3 gebrannt. Damals, am 2. Februar, war das Feuer gegen 22 Uhr ausgebrochen.

++ Autofahrer sollten Parkticket besser bar bezahlen – Stadt Essen mit dringender Warnung ++

Die Feuerwehr hatte sich dabei nicht nur um den Brand, sondern auch um zahlreiche Bewohner kümmern müssen. Sie hatten genau wie ein Feuerwehrmann eine Rauchgasvergiftung erlitten. Genau wie beim Brand am Samstag fanden die Brandermittler hier Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Nach den beiden Bränden schauten die Ermittler noch weiter zurück. Dabei fiel ein weiterer Fall auf.

++ Zoo Zajac in Duisburg sorgt nach Aus für wahnsinnige Szenen – „Dafür hab‘ ich keine Nerven“ ++

Polizei erkennt Muster

So hatte es schon im vergangenen Jahr im Mitzmannweg gebrannt, und zwar am 9. Oktober (gegen 20.50 Uhr) im Keller des Hauses mit der Hausnummer 2. Auch hier ein erheblicher Sachschaden, aber zum Glück keine Verletzten. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand.

„Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den drei Bränden besteht“, erklärte ein Sprecher der Polizei Essen. Vor allem die Bewohner des Mehrfamilienhauses mit der Hausnummer 5 dürften beunruhigt sein. Denn der Feuerteufel scheint sich chronologisch vorzuarbeiten. Denn in den Hausnummern 2, 3 und jetzt 4 hat es bereits gebrannt.

Mehr Themen:

Die Polizei Essen bittet bei der Aufklärung des Falls um Hinweise aus der Bevölkerung. Du hast zum Zeitpunkt der Taten etwas Auffälliges gesehen? Dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Nummer 0201/829-0 oder per Mail an hinweis.essen@polizei.nrw.de.