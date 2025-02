Essen: Autofahrer sollten Parkticket besser bar bezahlen – Stadt mit dringender Warnung

Überall wird geschaut, dass Bezahlvorgänge einfacher, stressfreier und unkomplizierter gemacht werden. Dabei rückt das Bezahlen mit Bargeld immer mehr in den Hintergrund und das kontaktlose Zahlen wird immer mehr zur gängigen Praxis. So auch beim Parken.

Wer in Essen einen Parkplatz findet, muss oftmals dafür bezahlen. Dank moderner Parkautomaten geht das häufig ganz einfach per App und mit kontaktlosem Bezahlen. Doch nun rät die Stadt Essen dazu, wieder zum Bargeld zu greifen – und das aus einem alarmierenden Anlass.

Stadt Essen warnt vor Betrugsmasche

An den Parkautomaten sind QR-Codes angebracht, die den Nutzer beim Scannen zu einer benutzerdefinierten Web-App führen. So kann der Verkehrsteilnehmer einen Parkplatz buchen und bezahlen. Über die App kann der Zeitraum jederzeit wieder angepasst, also bei Bedarf auch bequem aus dem Café heraus nach hinten verschoben werden. Nicht so wie früher, wo der bange Blick stets auf die Uhr ging und der Autobesitzer im schlimmsten Fall nochmal zurückrennen musste, um sein Ticket zu erneuern. Beim Zuspätkommen droht ein Bußgeld vom Ordnungsamt.

Doch es geht noch schlimmer, und zwar wenn Betrüger die QR-Codes manipulieren, um an vertrauliche Daten zu kommen. Genau davor warnt die Stadt Essen nun. Denn am Montag (17. Februar) haben Mitarbeitende des Ordnungsamtes im Zentrum an drei Parkscheinautomaten betrügerische QR-Codes gefunden.

Parkautomat in Essen. Foto: Elke Brochhagen, Stadt Essen

Besser Bargeld statt QR-Code nutzen

„Diese QR-Codes sind über die ordnungsgemäß angebrachten Codes geklebt worden und führen auf eine gefälschte Internetseite, auf der persönliche Daten und Bankinformationen abgefragt werden“, so die Warnung. Die falschen QR-Codes wurden inzwischen unkenntlich gemacht, an den ordnungsgemäßen Anbieter und die Polizei gemeldet. Außerdem sollen die Parkautomaten nun vom Ordnungsamt verstärkt kontrolliert werden.

Weitere aktuelle Meldungen:

Die Masche ist leider kein Einzelphänomen, doch mit ein paar Tipps sind Bürger auf der sicheren Seite. Empfohlen wird, anstatt den QR-Code zu nutzen, lieber direkt über die App im App-Store zu gehen. Falls doch der QR-Code verwendet wird, bei der URL besser zweimal hinsehen. Betrügerische Seiten weisen oft kleine Abweichungen von der echten Adresse auf. Auf unbekannten Webseiten sollten niemals sensiblen Daten, wie Bankdaten, Kreditkartendaten oder andere persönliche Informationen eingegeben werden. Doch der sicherste Tipp lautet: „Die Zahlung mit Bargeld sichert vor dem Betrug.“