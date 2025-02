Deutschlandticket in NRW: Plötzlich Rabatt? Experten warnen vor Falle

Als das Deutschlandticket noch 49 Euro kostete, stürzten sich die Verbraucher regelrecht drauf. Seit 2025 ist der Betrag für das Monatsticket auf 58 Euro gestiegen. Einige haben ihr Abonnement gekündigt, andere es behalten. Denn für regelmäßige Fahrer mit Bus und Bahn ist es deutschlandweit immer noch die günstigste Alternative.

Dennoch würden Pendler natürlich jederzeit wieder umsteigen, wenn das Deutschlandticket wieder günstiger wird. Und nun schien das in NRW auch der Fall zu sein. Anbieter lockten mit Rabatten, doch Experten warnen nun vor Schnellkäufen.

Deutschlandticket in NRW plötzlich günstiger – Falle!

Das Deutschlandticket kann in NRW ganz einfach über Verkehrsunternehmen in den offiziellen Verkaufsstellen, über die Website oder per App gebucht werden. Und wie die Rheinbahn nun warnt, sollte es auch nur dort erworben werden. Denn „aktuell sind viele gefälschte Deutschlandtickets im Umlauf“, heißt es.

Das Abo ist monatlich kündbar und kann jederzeit wieder neu abgeschlossen werden. Das scheinen sich Betrüger nun zunutze machen zu wollen und locken besonders auf Online-Portalen mit vermeintlichen Rabatten. Doch Vorsicht, denn das böse Erwachen folgt im Nachgang. Denn die Tickets sind nicht gültig, sodass Käufer ungewollt und nichtsahnend plötzlich zu Schwarzfahrern werden. Damit ist im schlimmsten Fall nicht nur das Geld für das Fake-Ticket weg, sondern auch noch 60 Euro Bußgeld für das Schwarzfahren.

Deshalb stellt die Rheinbahn klar, dass der reguläre Preis für das Deutschlandticket derzeit 58 Euro beträgt. Ausnahmen beziehungsweise Ermäßigungen gibt es lediglich für die Deutschlandtickets Schule, Sozial und Job. Angebote von Drittanbietern, die womöglich laut Impressum ihren Sitz auch noch im Ausland haben, sind nicht seriös. Von einem Kauf wird daher dringend abgeraten.