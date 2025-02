Deutsche Bahn mit wichtiger Nachricht – DARAUF können sich Passagiere das gesamte Jahr einstellen

Die Deutsche Bahn wendet sich an alle Passagiere mit einer wichtigen Nachricht für das Jahr 2025. Nach etlichen Verhandlungen konnte man sich mit der Gewerkschaft einigen. Darauf müssen sich die Passagiere dieses Jahr einstellen.

Nach etlichen Verhandlungen haben sich die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) auf einen Tarifvertrag für rund 192.000 Angestellte geeinigt. Das sind nicht nur gute Nachrichten für die Mitarbeiter, sondern auch für die Passagiere der Deutschen Bahn.

Deutsche Bahn: Gewerkschaft forderte mehr Gehalt

Im Jahr 2025 erwartet die Passagiere nämlich keine böse Überraschung mehr, denn dank der Einigung der Gewerkschaft und der Deutschen Bahn wird dieses Jahr nicht mehr gestreikt. Sollte es erneut zu einem Warnstreik kommen, dann müssen die Passagiere erst wieder im März 2026 damit rechnen.

+++ Kommt das Online-Trinkgeld wirklich an? Lieferando spricht Klartext +++

Die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft finden seit Mittwoch (12. Februar) in Berlin statt. Es ist bereits die dritte Tarifrunde zwischen den beiden Parteien. Die Bahn und die Gewerkschaft kündigen an, die genauen Details des neuen Tarifvertrags noch am Sonntagnachmittag (16. Februar) mitzuteilen.

Ob die Gewerkschaft alle ihre Forderungen erreicht hat, bleibt vorerst unklar. Ursprünglich wurden 7,6 Prozent mehr Einkommen, sowie weitere zusätzliche 2,6 Prozent für Schichtarbeiter verlangt. Es wurde auch die Option angeboten, einen Teil dieses Einkommens in zusätzliche freie Tage umzuwandeln. Auch hat die EVG eine Beschäftigungsgarantie bis mindestens zum Ende des Jahres 2027 gefordert.

+++ Warnung vor Urlaub 2025: Diese Reisen solltest du auf keinen Fall buchen +++

Deutsche Bahn: Kein Streik im Jahr 2025

Der momentane Tarifvertrag läuft noch bis Ende März. Wenn die Verhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft gescheitert wären, dann wären die nächsten Streiks frühstens im April möglich gewesen. Dank der Einigung konnte man dies jedoch abwenden und im kompletten Jahr 2025 soll nicht einmal bei dem Unternehmen gestreikt werden.

Mehr Themen:

Dass man es erreicht hat, den neuen Tarifvertrag zwischen der Deutschen Bahn und der Gewerkschaft auszuhandeln, ohne einen einzigen Streik, der den Alltagsverkehr der Bahn einschränkt, ist äußerst ungewöhnlich. Nach Angaben der Gewerkschaft wurde dies zuletzt im Jahr 2016 erreicht. Passagiere können sich jedenfalls freuen, denn sie müssen sich im Jahr 2025 nicht auf einen einzigen Streik einstellen. (mit dpa)