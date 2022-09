Essen: Mann in Ruhrbahn brutal zugerichtet – Mordkommission veröffentlicht Bilder

Brutale Szenen in einer Straßenbahn in Essen am Samstagabend (17. September).

Die Polizei Essen sucht nach Zeugen des Gewaltausbruches, der sich gegen 21.30 Uhr in der Ruhrbahn-Linie 103 Richtung Steele ereignete. Zwei Wochen später hat die Polizei Fotos der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Essen: Brutale Gewalt in Ruhrbahn – Männer treten auf wehrloses Opfer ein

Alles begann auf Höhe der Haltestelle Donnerstraße mit einem Streit zwischen einem Essener (35) und zwei weiteren Männern. Die Lage sollte schnell eskalieren.

Das Duo prügelte plötzlich auf den 35-Jährigen ein. Selbst als das Opfer wehrlos am Boden lag, traten die Männer weiter auf den Essener ein.

Prügel-Attacke bei der Ruhrbahn in Essen: Jetzt ermittelt die Mordkommission

Als die Straßenbahn an der Haltestelle Germaniaplatz hielt, stiegen die brutalen Schläger dann aus und rannten davon. Das verletzte Opfer der Prügel-Attacke kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Die Polizei Essen hat eine Mordkommission eingerichtet und ermittelt wegen versuchten Totschlags. Um die Täter zu finden, wertet die Polizei aktuell die Bilder von Überwachungskameras der Ruhrbahn aus. Anhand derer wurde jetzt eine Beschreibung der Verdächtigen veröffentlicht.

So sehen die U-Bahn-Schläger aus Essen aus

Verdächtiger 1:

kräftige Figur

blonde Haarfarbe

Bekleidung: weißes T-Shirt, Silberkette um den Hals

Sprache / Dialekt: polnisch

Erkennst du diesen Mann? Foto: Polizei Essen

Verdächtiger 2:

dicke Figur

braune Haarfarbe

Bekleidung: schwarze Weste, rot weißes T-Shirt

Sprache / Dialekt: portugiesisch

Die Polizei Essen sucht diesen Mann. Foto: Polizei Essen

Nach Angaben der Polizei Essen waren diverse Zeugen vor Ort, die die Schläger identifizieren könnten – darunter sollen auch zwei Frauen sein, die dem 35-Jährigen erste Hilfe geleistet und ihm Wasser angeboten haben sollen.

Du warst in der Ruhrbahn und hast den Vorfall beobachtet? Dann melde dich bitte bei der Polizei Essen unter folgender Rufnummer: 0201/829-0.