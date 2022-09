Essen: Stadt verzweifelt an Sanierung von Schulklos – DARUM geht es nicht voran

Bei der Lösung dieses Ekel-Problems kommt die Stadt Essen offenbar einfach nicht weiter.

Es sind erschreckende Zahlen: 189 Schulstandorte hatte die Stadt Essen im Jahr 2018 untersucht – und an unfassbaren 147 davon waren die Toilettenanlagen sanierungsbedürftig. Das sind rund 78 Prozent!

Kein Wunder, dass ein umfassendes Sanierungsprogramm beschlossen wurde. Doch die Umsetzung stockt. Warum?

Stadt Essen muss über 170 Schultoiletten sanieren

An den betroffenen Schultoiletten muss viel getan werden. DER WESTEN berichtete beispielsweise von den untragbaren Zuständen am Theodor-Heuss-Gymnasium in Essen-Kettwig.

Ja, 55 der 174 sanierungsbedürftigen Anlagen wurden bereits überarbeitet. Doch jetzt treten plötzlich Finanzierungsprobleme und viel weitreichendere Komplikationen auf.

Sanierung kostet doppelt so viel wie bisher geplant

Die Stadt verteidigt sich, dass man bei der Datenerhebung 2017/18 innerhalb von nur acht Wochen habe schätzen müssen, wie viel Geld die Klosanierungen kosten würden. Man kam auf grob 25 Millionen Euro. Jetzt ist klar: Das reicht keinesfalls aus.

Stand Mittwoch (28. September) rechnen die Veranwortlichen mit Kosten von 51 Millionen Euro, also mehr als das Doppelte. Der Grund: Bei einigen Toilettensanierungen entdeckten die Arbeiter zusätzliche bauliche Mängel in den Schulgebäuden, die nun zu Mehrkosten führen und die Bauzeit verlängern.

Corona bis Ukraine-Krieg – was hat das mit Schulklos in Essen zu tun?

Und dann kommt noch dazu, dass die Jahre seit 2020 alles andere als ruhig und unproblematisch verliefen. Die Corona-Pandemie, Lieferengpässe, das Hochwasser in NRW, Ukraine-Krieg, Inflation, steigende Energiepreise – all das habe „dazu geführt, dass Terminpläne neu angepasst werden mussten“, teilt die Stadt Essen mit.

72 Toilettenanlagen an Essener Schulen müssen noch saniert werden. Während der Arbeiten brauchen die Schüler als Klo-Alternative sogenannte Sanitärcontainer – doch auch die gibt es nur in begrenzter Zahl. Ohne Alternative gibt es auch erst einmal keine Sanierung.

Fazit der Stadt Essen: Einen festen Fertigstellungstermin für die Schulklo-Sanierungen kann man im Moment schlichtweg nicht nennen.