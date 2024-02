Essen: Traditions-Laden schließt nach 40 Jahren – Rüttenscheider müssen schlucken

Schlechte Nachrichten für die Anwohner aus Essen-Rüttenscheid und Umgebung! Nach über 40 Jahren schließt jetzt ein Traditions-Laden für immer seine Pforten. Der Lagerverkauf läuft schon.

Für das Einrichtungsgeschäft Designfunktion in Essen-Rüttenscheid ist jetzt endgültig Schicht im Schacht – und das nach vier Jahrzehnten! Wie die „WAZ“ schreibt, eröffneten Horst Marré (73) und seine Geschäftspartnerin Sabine Marx den Laden im Jahr 1983. Der Grund für die Schließung: Die beiden Inhaber wollen in den Ruhestand gehen. Einen Nachfolger für das Geschäft haben sie nicht gefunden.

Rabatte für Kunden

Bei Designfunktion gibt es Möbel aus dem höheren Preissegment. Der Lagerverkauf in dem Laden an der Walpurgisstraße 1A läuft noch bis zum 29. Februar. Für Kunden gibt es Rabatte zwischen 20 und 70 Prozent. „Wir hoffen, dass der Lagerverkauf angenommen wird und schauen, was in diesem Monat alles verkauft wird“, sagt Marré. Am ersten Tag sei extrem viel los gewesen.

Vor seiner Selbständigkeit arbeitete Marré in leitender Position bei dem Möbelhersteller Knoll International. Ihn packte schließlich die Lust, sich selbständig zu machen. Gesagt getan. Nun muss er seinen geliebten Laden jedoch aufgeben.

Das passiert mit den Mitarbeitern

Der verglaste Showroom von Designfunktion, der sich an der Wittekindstraße 1befand, ist schon seit Frühjahr 2023 geschlossen. An der Walpurgisstraße werden aber weiterhin Möbel aus dem Lager zum Verkauf angeboten. Ab März ist dann auch damit Schluss. Die gute Nachricht: Alle Mitarbeiter sind künftig in anderen Einrichtungshäusern angestellt.

„Ohne unsere Kunden und Mitarbeiter hätten wir diesen Erfolg über 40 Jahre nicht erreicht“, betont Marré. Alle noch laufenden Aufträge werden noch „zuverlässig abgewickelt“. Ob es schon einen neuen Mieter für die Räumlichkeiten gibt, das erfährst du im Artikel bei der „WAZ“.