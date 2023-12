Essen: Hammer-Urteil auf der Rü – Gastro muss draußen um 22 Uhr dicht machen

Die „Rü“, wie die Rüttenscheider Straße in Essen unter den Anwohnern auch genannt wird, sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Gerade die aktuell geplanten Verkehrsänderungen sind vielen ein Dorn im Auge. Was du hier künftig als Auto- oder Radfahrer beachten musst, erfährst du hier.

Aber auch die Gastronomien auf der Essener Rü sorgten in der jüngsten Vergangenheit unter Anwohnern für Diskussionen. Bislang durften Restaurants und Bars ihren Außenbereich bis 24 Uhr offen lassen. Jetzt soll aber (Nacht-)Ruhe einkehren, wie die „WAZ“ berichtet.

Essen: Gastronomien sorgen auf Rü für Unruhe

Konkret soll im Mittelpunkt der neusten Diskussionen auf der Rü die Tapas-Bar Juan Sanchez an der Nummer 214 stehen. Bislang durften hier auch draußen Gäste bis 24 Uhr bedient werden. „Diese Erlaubnis mussten wir aufheben“, sagt Stadtsprecherin Silke Lenz.

Der Grund: Der Eigentümergemeinschaft des Hauses Katharinenstraße 6 war der dadurch des Nachts entstandene Lärm ein Dorn im Auge. Sie erzwang vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen einen Vergleich – und das mit Erfolg, wie jetzt die „WAZ“ angibt.

Werden weitere Restaurants folgen müssen?

Das Problem: Die Tapas-Bar steht zwar mit der einen Front an der Rüttenscheider Straße. Die andere liegt aber an der Katharinenstraße, bei der es sich um ein „Allgemeines Wohngebiet“ handelt.

Mit Sorge blicken Gastronomen und Besucher jetzt auf den Fall. Laut Stadt handelt es sich bei dem drastischen Urteil allerdings um eine „Einzelfallentscheidung“. Aber dennoch: Auch viele weitere Gastronomien entlang der Rü in Essen bieten eine Außen-Bewirtung an, die auch Auswirkungen auf Wohnhäuser in der Nachbarschaft hat. „Es ist offenkundig, dass hier ein Regelungsdefizit besteht“, sagt Rolf Krane, Vorsitzender der Interessengemeinschaft Rüttenscheid (IGR). Wie er das Ganze einschätzt und wie es auf der Rüttenscheider Straße weitergehen könnte, das erfährst du in diesem Artikel der „WAZ„.