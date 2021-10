Essen: Riesige Rauchwolke über der Stadt – das steckt dahinter

Essen vs. Bochum - Der ultimative Städtevergleich

Essen. Wer am Samstagmorgen in Essen unterwegs ist oder aus seinem Fenster schaut, der stellt sich wahrscheinlich nur eine Frage: Was ist das für ein schwarzer Rauch, der über der Stadt aufsteigt?

Dahinter steckt ein Brand im Stadtteil Holsterhausen. Die Feuerwehr Essen ist am Morgen mit einem Großaufgebot vor Ort, um das Feuer zu löschen. Die Stadt Essen hat eine dringende Warnung über die Warn-App NINA herausgegeben.

Essen: Dichter schwarzer Rauch steigt am Samstagmorgen über der Stadt auf. Foto: Justin Brosch

Essen: Gewaltige Rauchsäule über der Stadt – hier brennt es

Nach Informationen von DER WESTEN sind die Einsatzkräfte gegen 8.20 Uhr alarmiert worden und sofort in die Gewerbehofstraße in Essen-Holsterhausen ausgerückt.

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

Dort ist aus bisher ungeklärter Ursache eine Lagerhalle der Textil-Firma „Frames“ in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge, sollen keine Menschenleben in Gefahr sein.

„Die 1.600 Quadratmeter große Halle steht im Vollbrand“, teilte Feuerwehrsprecher Christoph Riße am Morgen mit. Seinen Auskünften zufolge brennen dort nicht nur Textitlien sondern auch Flüssigkeiten, die in der Textilindustrie benötigt werden.

Feuerwehr Essen kämpft gegen Flammen und hat ein Problem

Gegen 9.30 Uhr versuchen die Einsatzkräfte zu verhindern, dass die Flammen sich auf eine benachbarte Lagerhalle ausbreiten.

Außerdem bereite das Wetter Probleme: „Wir haben Hochnebel, weswegen sich der Rauch Richtung Stadtmitte verteilt“, berichtet Riße. Der Rauch könne sich deshalb nicht nach oben verziehen.

Warn-App NINA warnt Anwohner in Essen

Deswegen hat die Stadt Essen Anwohner über die Warn-App NINA vor Geruchsbelästigung und Rauchniederschlag gewarnt. Auch eine Gesundheitsgefahr könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Feuerwehr führt ab jetzt Luftmessungen durch, um die möglichen Gefahren besser einschätzen zu können.

Bis dahin gilt: „Bitte begeben Sie sich im betroffenen Bereich sofort in geschlossene Räume“, heißt es in der Warn-Mitteilung. Anwohnern wird weiter geraten Fenster und Türen zu schließen und Klima- und Lüftungsanlagen möglichst auszuschalten.

Hinweis auch an alle Autofahrer: Sie sollen das Gebiet um den Einsatzort der Gewerbehofstraße möglichst weiträumig umfahren. (ak)