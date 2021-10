Essen: Frau beobachtet 'Steeler Jungs' – als sie DAS hört, ruft sie sofort die Polizei

Essen. Auf diese Beobachtung hätte eine Frau in Essen wohl gut und gerne verzichten können.

Nachdem sie die Aussagen einer Gruppe gehört hatte, rief sie sofort bei der Polizei in Essen an.

Essen: Frau beobachtet 'Steeler Jungs'

Die Frau war am am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr in Essen-Steele unterwegs, als sie vor einer Bar auf der Westfalenstraße auf eine Gruppe aufmerksam wurde, die durch Rufe auf sich aufmerksam machte. Wie die Zeugin gegenüber der Polizei Essen berichtete, seien aus der Gruppe heraus vereinzelt „Sieg Heil“-Rufe zu hören gewesen.

---------------

Das ist die Stadt Essen:

geht auf das vor 850 gegründete Frauenstift Essen zurück

582.760 Einwohner, neun Stadtbezirke und 50 Stadtteile, viertgrößte Stadt in NRW

seit 1958 Sitz des neugegründeten Bistums Essen

Wahrzeichen unter anderen: Zeche Zollverein, Villa Hügel, Grugapark Essen

war 2010 Kulturhauptstadt Europas und 2017 Grüne Hauptstadt Europas

Oberbürgermeister ist Thomas Kufen (CDU)

---------------

Nachdem die Zeugin den Vorfall der Polizei gemeldet hatte, suchten zunächst zivile Beamte die Bar auf und observierten die Gruppe.

Essen: Polizei nimmt Personalien auf

Die Leitstelle der Polizei alarmierte unterdessen die Bereitschaftspolizei, die daraufhin die Personalien der vor Ort angetroffenen Personen (zwischen 31 und 58 Jahre alt) aufnahmen. Laut der Polizei Essen sind diese teilweise der sogenannten Gruppierung 'Steeler Jungs' zuzuordnen.

---------------

Weitere News aus Essen:

Essen: Knapper Wohnraum und explodierende Mietpreise – jetzt redet die Stadt Klartext

Essen: Mann (20) stürzt aus dem Fenster – wegen dieses Fehlers wird er schwer verletzt

Essen: Streit eskaliert! Mann sticht auf Opfer mehrfach ein – Polizei richtet Mordkommission ein

---------------

Die Zeugin beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt:

Zwischen 185 cm bis 190 Zentimeter groß.

110 bis 120 Kilogramm schwer.

Etwa 45 und 55 Jahre alt.

Trug einen Hoddie und hatte eine Glatze.

Noch am selben Abend wurde der Staatsschutz über den Vorfall informiert. Dieser übernimmt nun die Ermittlungen. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 melden. (gb)