Essen: Messer-Attacke am Rathaus – 45-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Schreckliche Bluttat am Rathaus in Essen!

Am Sonntag (25. September) wurde in Essen ein Mann mit einem Messer niedergestochen. Er schwebt in Lebensgefahr. Die Polizei konnte bereits einen Tatverdächtigen festnehmen.

Essen: Brutale Messerattacke – 45-Jähriger schwebt in Lebensgefahr

Gegen 10.20 Uhr gingen am Sonntag mehrere Anrufe bei der Polizei ein, die von einer Schlägerei vor der Rathaus Galerie berichteten. Ein Mann habe auch ein Messer eingesetzt. Die Beamten machten sich in Alarmbereitschaft auf den Weg.

Als sie am Vorplatz des Rathauses Essen ankamen, lag ein 45-Jähriger blutüberströmt und mit mehreren Stichwunden im Oberkörper auf dem Boden. Die Polizisten leisteten Erste Hilfe, eine Notärztin behandelte ihn zudem noch vor Ort sodass der lebensgefährlich verletzte Mann ins Krankenhaus transportiert werden konnte.

Polizei ermittelt wegen versuchtem Tötungsdelikt – Tatverdächtiger festgenommen

Das Opfer soll die lebensbedrohlichen Stichwunden durch einen Messerangriff erhalten haben. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung nach dem Täter ein und konnte einen 37-Jährigen am Hauptbahnhof Essen kurze Zeit nach der Tat festnehmen.

Der Mann wird am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Das Motiv ist bislang noch völlig unklar. Auf Nachfrage der Redaktion erklärte die Polizei Essen/Mülheim an der Ruhr, dass geprüft werde, ob die beiden Männer aus dem Drogen- oder Obdachlosenmilieu kommen. Eine Mordkommission ermittelt nun.

Zudem werden auch noch Zeugen der Tat gesucht. Jeder, der Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der Nummer 0201/829-0 melden.