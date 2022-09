Essen: Frontalzusammenstoß! Heftiger Unfall mit fünf Verletzten

Krasse Kollision in Essen!

Ein Auto ist in Essen frontal in ein parkendes Fahrzeug gekracht. Fünf Personen sind bei dem Unfall verletzt worden. Eine wichtige Straße ist zudem gesperrt.

Essen: Heftiger Unfall – fünf Verletzte

Auf der Heinitzstraße in Essen-Frohnhausen kam es am Dienstagmorgen (27. September) zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge sind frontal ineinander gekracht. Laut einer Sprecherin der Polizei ist ein Autofahrer um 7.35 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und in ein am Rand parkendes Auto gekracht.

In Essen kam es auf der Heinitzstraße zu einem heftigen Unfall. Foto: Justin Brosch

Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Personen verletzt. Alle zum Glück aber wohl nur leicht. Sie wurden mit einem Krankenwagen in ein in der Nähe liegendes Krankenhaus gebracht.

Straße zwischenzeitig gesperrt

Für die Unfallaufnahme wurde die Heinitzstraße zwischenzeitig komplett gesperrt. Doch laut der Polizeisprecherin sei die Sperrung seit ungefähr neun Uhr wieder aufgehoben.

Der Verkehr kann also wieder normal fortgeführt werden.